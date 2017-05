Politik Vilseck

21.05.2017

In Vilseck leben 99 Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften, 4 weitere sind dezentral untergebracht. Von diesen 103 Personen sind 36 sogenannte Fehlbeleger, weil sie bereits anerkannt sind. Sie müssten die Gemeinschaftsunterkunft verlassen. Finden sie keine Wohnung, muss die Stadt als Obdachlosenbehörde sie unterbringen, so die Rechtslage.

Details festgelegt

600 Tonnen Schlacke

Die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge war Thema in der Sitzung des Stadtrats. Zu diesem Komplex verlas Oliver Grollmich zwei umfangreiche Schreiben und eine Antwort von Landrat Richard Reisinger an das Staatsministerium des Inneren. "Meiner Meinung nach kann diese gesetzliche Regelung, wie von der Staatsregierung erlassen, so nicht umgesetzt werden", kommentierte Bürgermeister Hans-Martin Schertl den Status quo. Es könne nicht sein, fand er, dass den Kommunen als letztem Glied in der Kette der "schwarze Peter" zugeschoben werde, zumal die Stadt Vilseck mit den Gemeinschaftsunterkünften bereits erheblich belastet sei."Von derzeit 800 Flüchtlingen, die dem Landkreis zugewiesen sind, leben 103 Flüchtlinge in unserer Stadt Vilseck", stelle Schertl fest. "Unsere Forderung muss sein, dass Fehlbeleger, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, von dieser gesetzlichen Regelung ausgenommen werden müssen", sagte das Stadtoberhaupt.Erneut beschäftigte der Bebauungsplan Weidenstock den Stadtrat. Gut eine Stunde lang erläuterten Vertreter des Landschaftsarchitekturbüros Neidl aus Sulzbach-Rosenberg und des Architekturbüros Brummer aus Amberg Detailfragen und die Grünordnung. Nachdem sich das Gremium der vorangegangen Sitzung mit der Straßenführung auseinandergesetzt hatte, ging es diesmal um einzelne Festsetzungen zur Bebaubarkeit. Letztlich genehmigte das Gremium den Planentwurf einstimmig. Jetzt kann als nächster Schritt die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgen.Bisher wurden laut Bürgermeister Hans-Martin Schertl die Einsätze der Feuerwehren bei Hilfeleistungen nach dem bayerischen Feuerwehrgesetz abgerechnet. Es sei jedoch sinnvoll, hierüber eine eigene Satzung zu erlassen und eine entsprechende rechtliche Basis für die Abrechnung zu schaffen. Die Mitarbeiter für das städtische Feuerwehrwesen hätten nun einen Entwurf erarbeitet und für die einzelnen Fahrzeuge die künftigen Abrechnungssätze berechnet, informierte Schertl. Darin ist detailliert aufgeführt, wer welche Kosten bei einem Feuerwehreinsatz zu tragen hat. Abgerechnet werden dürfen aber nur Hilfeleistungen etwa bei Verkehrsunfällen, bei denen die Feuerwehr zur Rettung Verunglückter angefordert wird. Die Abrechnung erfolgt dann grundsätzlich mit der Versicherung des Fahrzeughalters. "Böswillige Alarmierungen kommen sehr teuer und sind noch dazu strafbewehrt", ließ der Bürgermeister wissen.Nach dem Auszug der Tanzschule und die Nutzung der frei gewordenen Räume durch Vereine war es erforderlich, ein neues Brandschutzkonzept für die alte Schule in Vilseck zu erstellen. Dieses stellte Wolfgang Pfälzner aus Amberg nun vor. Es wurde vom Stadtrat so genehmigt.Beim Abbruch des Bauhofs wurde festgestellt, dass unter den Bodenplatten der beiden Hallen erhebliche Mengen Hochofenschlacke eingebaut waren. Insgesamt sind 600 Tonnen Schlacke auf einer Deka-II-Deponie zu entsorgen. Diese Menge war in der Ausschreibung nicht enthalten und ist nun als Nachtrag zu beauftragen. Für diese Maßnahme fallen nach Aussagen des Bauhofleiters Kosten von 62 475 Euro an, eine Alternative dazu gibt es nicht.