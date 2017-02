Politik Vilseck

Es war ein wegweisendes Thema, dem sich der Vilsecker Stadtrat widmete: die künftige Unterbringung der Polizeistation Vilseck. Hatte es doch im vergangenen Jahr Irritationen um deren Fortbestand gegeben.

Drähte liefen heiß

Bürgermeister hofft

Für mich erscheint es etwas widersprüchlich, zuerst eine Neuausschreibung vorzunehmen und nun das alte, zugegebenermaßen marode Gebäude mit erheblichem finanziellen Aufwand sanieren zu wollen. Hans-Martin Schertl, Vilsecker Bürgermeister

Schertls Zahlen Das Regensburger Polizeipräsidium hat in einem Schreiben an die Stadt Vilseck zugesagt, keine Organisationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistation Vilseck vorzunehmen. "Organisationsmaßnahmen" - wenn die kämen, würde die Stadt nach Ansicht von Bürgermeister Hans-Martin Schertl ihre Polizeistation verlieren. Dann würde diese Einrichtung wieder der Polizeiinspektion Auerbach zugeschlagen, obwohl das abzudeckende Einwohnerpotenzial deutlich für einen Standort Vilseck spreche, stellte er fest.



Der Bereich Auerbach, Königstein, Edelsfeld und Hirschbach umfasst nach Schertls Angaben 14 000 Einwohner. Im Raum Vilseck, Freihung sowie dem Südlager mit seinen amerikanischen Bewohnern lebten dagegen mindestens 20 000 Menschen, redete er dem Verbleib der Polizeistation in Vilseck das Wort. (e)

"Dieser Punkt steht deshalb auf der Tagesordnung, weil die Immobilienabteilung des Freistaates Bayern im Frühjahr 2016 eine Ausschreibung für eine neue und andere Unterbringungsmöglichkeit der Vilsecker Polizeistation vorgenommen hat", stellte der Bürgermeister klar.Hans-Martin Schertl blickte zurück auf die Bürgerversammlung im November 2016, als ein Zuhörer erklärt hatte, er wisse von "hochrangigen Stellen", dass die Polizeistation Vilseck geschlossen werden sollte. Danach liefen die Drähte heiß. Landtagsabgeordneter Joachim Hanisch bekam von Polizeipräsident Gerold Mahlmeister vom Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz auf seine Anfrage hin die Auskunft, "dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Organisationsmaßnahme im Zusammenhang mit der Polizeistation Vilseck beabsichtigt ist".Diesbezügliche Pläne zielten vielmehr auf eine notwendige Optimierung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter vor Ort ab. Das Gebäude der Polizeistation Vilseck erfülle, so hieß es aus Regensburg, "in großen Teilen nicht mehr die geforderten Sicherheitsstandards für Polizeigebäude". Daneben ergebe sich auch durch die fehlende Barrierefreiheit, brandschutzrechtliche Anforderungen und Wassereintritt im Gebäude Handlungsbedarf.Entsprechend der Ausschreibung sei ein ausgearbeitetes Konzept als "Bewerbung" für die Unterbringung der Polizeistation Vilseck bei Immobilien Bayern eingereicht worden, sagte Schertl. Aus Kostengründen sei es zu keinem Vertragsabschluss gekommen, da Immobilien Bayern dem Investor nur einen Fünf-Jahres-Mietvertrag angeboten habe.Im Dezember vergangenen Jahres habe er, Schertl, im Polizeipräsidium Regensburg nachgefragt, wie es nach der Ablehnung des Angebotes für eine neue Unterbringungsmöglichkeit weitergehen solle mit der Polizeistation Vilseck. Als Antwort habe ihm das Präsidium versichert, dass es sich "nach abschließender Beratung mit der Immobilien Bayern für einen Verbleib im bisherigen Dienstgebäude entschieden hat". Die notwendigen Sicherungsmaßnahmen würden demnächst in Abstimmung mit dem Ministerium festgelegt. Die Erörterung alternativer Unterbringungsmöglichkeiten für die Polizeistation Vilseck habe sich daher erledigt, fasste der Bürgermeister die Kernaussage des Antwortschreibens zusammen.Die Stadt habe bisher noch keine weiteren Informationen erhalten, stellte Schertl fest. "Für mich erscheint es etwas widersprüchlich, zuerst eine Neuausschreibung vorzunehmen und nun das alte, zugegebenermaßen marode Gebäude mit erheblichem finanziellen Aufwand sanieren zu wollen", äußerte Schertl seine Verwunderung. "Ich hoffe, dass die Aussage aus dem Polizeipräsidium, keine Organisationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistation Vilseck vorzunehmen, für lange Zeit Gültigkeit haben wird, und die Stadt ihre Polizeistation nicht verliert", sagte er. Er erwarte nun, dass die angekündigten Sicherungsmaßnahmen bald abgestimmt würden, und die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes über die weitere Vorgehensweise informiert wird.