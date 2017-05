Sport Vilseck

01.05.2017

0 01.05.2017

Sorghof. Der SV Sorghof hat ein ganz bitteres Wochenende hinter sich, denn der 0:4-Niederlage in Cham folgte eine derbe 0:5-Packung (0:3) im Heimspiel gegen die SpVgg Osterhofen. Dabei hätte die Partie in der Landesliga Mitte einen ganz anderen Verlauf nehmen können, wäre Sorghof in einer starken Anfangsphase in Führung gegangen. Udo Hagerer scheiterte jedoch zweimal frei stehend vor Osterhofens Keeper Philipp Zellner. Wie es dann so häufig im Fußball ist, rächte sich diese mangelnde Chancenverwertung nach einer knappen halben Stunde. Ein Doppelschlag der Gäste stellte zu diesem Zeitpunkt das Spiel auf den Kopf: Zunächst setzte sich Alexander Heindl gegen eine zu passive SV-Defensive durch und vollstreckte mit einem satten Flachschuss, nur knapp zwei Minuten später traf Stefan Lohberger aus spitzem Winkel.

Nach einer Meyer-Ecke hätte der SVS noch den Anschluss erzielen können, ein Osterhofener Abwehrspieler kratzte aber den Kopfball von Thomas Götzl noch von der Linie. Kurz vor der Pause fiel dann schon die Entscheidung, als erneut Lohberger mit einem Schlenzer ins lange Eck erfolgreich war. Nach der Pause war dann der Sorghofer Wille gebrochen, und Osterhofen dominierte die Partie nach Belieben. Der starke Lohberger traf noch zweimal und war klarer Mann des Spiels.Die Indianer hatten in der zweiten Hälfte keine Torchance mehr. Die letzten vier Spiele werden noch eine harte Herausforderung für das Team von Thorsten Baierlein. Die Mannschaft ist vor allem durch die vielen Spiele absolut an ihrer Belastungsgrenze angelangt und nur mit viel Mannschaftsgeist kann diese Dürreperiode überstanden werden. Dies ist vor allem im Hinblick auf den Übergang zur nächsten Saison wichtig.SV Sorghof - SpVgg Osterhofen 0:5 (0:3) SV Sorghof: Damiano - Erras, Herrmann (85. P. Ertl), Siegert, Hagerer, Ritter (60. Leinhäupl), B. Ertl, Urbanek, Meyer, Götzl, Feldmann (71. Kuscuoglu) - Tore: 0:1 Alexander Heindl (28.), 0:2/0:3/0:4/0:5 Stefan Lohberger (30./42./57./71.) - SR: Dominik Nögel (Kunreuth) - Zuschauer: 120