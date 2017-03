Sport Vilseck

Vorstand Vorsitzender: Stefan Weiß Stellvertreter: Ewald Vater



Kassier: Mario Hefner Stellvertreterin: Andrea Weiß



Schriftführer: Manuel Schuster Stellvertreterin: Stefanie Fink-Gradl



Technischer Leiter: Stefan Bönisch



Spartenleiter Fußball: Johannes Schecklmann



Spartenleiterin Turnen: Irmgard Kohl



Beisitzer im Vereinsausschuss: Edwin Münster, Fabian Vater, Andreas Hertl, Wolfgang Merkl und Platzwart Franz-Josef Bummerl



Pressewart: Christian Trummer



Kassenrevisoren: Martin Hefner und Klaus Meier (ct)

Der 1. FC Schlicht sieht sich auf dem Weg zum Familienverein weiter vorangekommen. Als Indiz wertet er den Zulauf im Kinder- und Juniorenbereich. Die Mitglieder bestätigten bei der Hauptversammlung Stefan Weiß als Vorsitzenden.

562 Mitglieder

Ein positives Bild

Schlicht. Gut besucht war die Tagung im Vereinslokal Zum roten Hahn. Stefan Weiß sprach in seinem Rückblick von einem arbeitsintensiven und für den Verein erfreulichen Jahr: "Der FC Schlicht hat im sportlichen Bereich erfolgreich einen neuen Weg eingeschlagen und sich insgesamt sehr positiv präsentiert." Das sei vor allem Verdienst der engagierten und kompetenten Übungsleiter und Betreuer.Die Wiederbelebung des Kinderturnens und das Junioren-Fußballcamp sowie gesellschaftliche Veranstaltungen wie Familientag, Faschingsparty oder Public Viewing bei der Fußball-Europameisterschaft im Winkler-Garten sind laut Weiß sehr gut angekommen. Die Anschaffung von Mäh-Robotern und die Umrüstung des Flutlichts auf LED sowie die Erneuerung der Fangnetze sorgten für eine zeitgemäße Infrastruktur und für einen Topzustand der Sportanlagen. Das Fazit des Vorsitzenden: "Der FCS wird seiner Verantwortung für das Gemeinwohl und die Förderung der Kinder und Jugendlichen absolut gerecht."Schriftführerin Kathrin Graf-Trummer bezifferte den Mitgliederstand auf 562. Wie Kassier Mario Hefner erklärte, verzeichnete der Verein trotz erheblicher Investitionen im vergangenen Jahr dank der Unterstützung durch Sponsoren und durch die Stadt Vilseck sowie durch sparsames Wirtschaften ein nur geringfügiges Minus in der Jahresbilanz und einen zufriedenstellenden Kassenstande. Zufriedenheit und Harmonie prägten im Wesentlichen die Berichte aus den einzelnen Abteilungen. Vermisst wurde ein Vertreter der JFG Obere Vils, von dem man einen Bericht über die gemeinsame Jugendarbeit der drei Vereine in der Stadt erwartet hätte.Jugendleiter Alexander Merkl führte einen geregelten Sportbetrieb und Erfolge der unter der Regie des 1. FC Schlicht spielenden G-, F-, E-Junioren sowie der B-Juniorinnen an und verwies auf zahlreiche Turniere und Veranstaltungen. Besonders stolz zeigte er sich auf die Erfolge der E-Junioren und B-Juniorinnen sein.Für die Fußballfrauen berichtete Kathrin Graf-Trummer von einer guten Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft mit dem SV Michaelpoppenricht, von der Meisterschaft in der Freizeitliga und von einer Lernphase in der Kreisliga sowie der Kleinfeld-Freizeitliga einer zweiten Mannschaft.Den Bereich Turnen fasste Stefan Weiß zusammen und zeigte sich vor allem stolz auf das aufblühende Kinderturnen. Übungsleiterin Barbara Frank informierte, dass der enorme Zulauf die Gründung einer zweiten Gruppe notwendig gemacht habe und die Begeisterung der Kinder ungebrochen sei. Keine Probleme gebe es bei den Turnerinnen, deren gut besuchte Stunden von Anni Geier und Resi Regler geleitet werden.Den AH-Fußball beleuchtete Manuel Schuster, der neben zufriedenstellenden sportlichen Erfolgen auf dem Platz vor allem auch das gelungene Weinfest hervorhob.Fußball-Abteilungsleiter Sandro Ungersböck berichtete, dass der Neuaufbau der Seniorenmannschaften mit jungen örtlichen Talenten vorankommt und man nach Anfangsschwierigkeiten inzwischen auf einem recht erfolgreichen Weg ist. Beleg für den neuen Geist sei eine sehr gute Trainingsbeteiligung, was sich in sehr achtbaren Ergebnissen der 2. Mannschaft niederschlage. Auch Trainer Stefan Braun zeigte sich sehr angetan vom Ehrgeiz seiner Schützlinge. Der Saisonverlauf belege die zunehmende Stabilität der Mannschaft und auch die steigende Attraktivität ihres Fußballs. Er wünschte sich etwas mehr lautstarke Zuschauerunterstützung der jungen Truppe.Die Neuwahl des Vorstands ging reibungslos über die Bühne. Lediglich der Posten des Jugendleiters blieb unbesetzt. Der neue Vorstand will zeitnah eine geeignete Person suchen. Bürgermeister Hans-Martin Schertl würdigte das positive Bild, das der 1. FC Schlicht in der Stadt und weit darüber hinaus abgegeben habe. Der Ausblick auf Termine des Jahres 2017 und einige bauliche Vorhaben schlossen die Versammlung.