25.04.2017

Der 1. FC Schwarzenfeld kommt heute Abend zum Nachholspiel nach Vilseck. Für die Hausherren sind die aufstiegsambitionierten Gäste ein harter Brocken.

Der Tabellenzweite Schwarzenfeld ist punktgleich mit Spitzenreiter Pfreimd. Doch die Gegner sind eigentlich egal. Dem FV bleibt nur eines: Die Vilsecker müssen punkten bis zum letzten Spieltag.Anstoß in den Vilsauen ist am Mittwoch, 26. April, um 18.30 Uhr. Im Hinspiel erwiesen sich die Vilsecker über 90 Minuten hinweg als gleichwertige Gegner, mussten sich am Ende jedoch mit 1:3 geschlagen geben. Für diese Niederlage will sich der FV nun zu Hause revanchieren und wieder einen kleinen Schritt nach vorne machen.Nach der Winterpause hat das Team gezeigt, zu welchen Leistungen es in der Lage ist, wenn es einigermaßen vollständig antreten kann. Gegen den TSV Wernberg gaben die Vilsecker nicht auf, obwohl sie früh ins Hintertreffen gerieten. Mit einer enormen Energieleistung rissen sie das Ruder an sich, nachdem die Wernberger besser gestartet waren. Trainer Hakan Boztepe hatte seine Mannschaft aber auch schon vor Spielbeginn genauestens auf die Werkself eingestellt. Seine Spieler setzten in den 90 Minuten um, was der Trainer von ihnen forderte.An einen derartigen Zusammenhalt glaubte vor wenigen Monaten in Vilseck keiner mehr, doch der Trainer gab seinen Spielern den Glauben an das eigene Können zurück. Besonders vom Auftreten der beiden A-Junioren Daniel Lopez und Damian Perrin sowie vom 20-jährigen Felipe Araujo sind alle begeistert. Trotz der Zuversicht braucht die Mannschaft in ihrer derzeitigen Lage die positive Unterstützung von den Zuschauern.