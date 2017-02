Sport Vilseck





"Aller guten Dinge sind drei" - dieses Sprichwort nahm sich der TuS Vilseck zu Herzen und beschloss gemeinsam mit dem Ausschuss und dem Organisator Dominik Gruber eine erneute Ausrichtung des Vilsauenlaufs. 2015 und 2016 waren insgesamt rund 750 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Als Termin ist Sonntag, 24. September, vorgesehen. An diesem Tag findet auch der Herbstmarkt in der Altstadt statt. Nach Absprache mit dem Kulturamt wird an einem Konzept gearbeitet, Vilsauenlauf und Markt zu verbinden. Die Organisation übernimmt wieder die Abteilung Taekwondo unter Leitung von Dominik Gruber. Der Lauf steht heuer unter dem Motto "I can and I will". Infors sind auf der Homepage des Vereins (www.tusvilseck.de) zu finden.