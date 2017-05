Sport Vilseck

14.05.2017

14.05.2017

Das Derby Vilseck gegen Hahnbach ist so richtig nach dem Geschmack der Zuschauer: Beide Mannschaften schenken sich über 90 Minuten nichts. Die Heimelf setzt sich aber durch und geht als glücklicher Sieger vom Platz.

Der SV Hahnbach legte los, als ginge es um die Meisterschaft. Innerhalb von sechs Minuten hatten die Gäste drei Möglichkeiten. Plach setzte nach zwei Minuten eine Hereingabe neben das Tor und Fabian Brewitzer und Christian Gäck scheiterten am überragend reagierenden FV-Keeper Michael Ruppert.Die erste Vilsecker Möglichkeit hatte Frederic Pröls, der am Tor vorbeischob. Hahnbach war in der ersten Hälfte sowohl spielerisch als auch läuferisch überlegen, konnte sich aber mit zunehmender Spieldauer nicht mehr bis in den Strafraum durchsetzen. Trotzdem hatte die Heimelf enorm damit zu tun, die Gäste vom Tor fernzuhalten. Ein Ausrufezeichen setze Daniel Dietrich, als er einen Freistoß an die Latte jagte (34.). Tobias Fink spielte direkt zu Stefan Liermann, der für Benedikt Herbrich auflegte und dieser nur noch einzuschieben brauchte. Nach der Pause kamen die Einheimischen besser in die Partie, obwohl der SV gefährlich seine Angriffe aus dem Mittelfeld nach vorne aufzog. Stefan Liermann sorgte für Entlastung, als er in der 60. Minute mit einer tollen Einzelleistung an SVH-Schlussmann Stephan Kollbrand scheiterte. Dann vergab Felipe Araujo und Stefan Liermann jagte das Leder allein vor dem Tor drüber. In der 78. Minute spielte der Vilsecker Sturmführer Liermann einen Freistoß zu Tobias Fink, der aus spitzem Winkel das 2:0 markierte. Spannend wurde es, als Michael Weizer den durchgebrochenen Tobias Hüttner im Strafraum umstieß und Fabian Brewitzer den Elfmeter verwandelte. Felipe Araujo traf in der Nachspielzeit zum 3:1.FV Vilseck: Ruppert, McLarrin, Weizer, Herbrich, (70. Siegert), Perrin, Liermann (85. Stubenvoll), Fink, Dietrich, Pröls, Lopez, AraujoSV Hahnbach: Kollbrand, Sollfrank, Seifert, Hefner, R. Brewitzer, Rösch, Plach, Freisinger, Gäck (68. P. Geilersdörfer), F. Geilersdörfer, F. BrewitzerTore : 1:0 (44.) Benedikt Herbrich, 2:0 (78.) Tobias Fink, 2:1 (89./Foulelfmeter) Fabian Brewitzer, 3:1 (95.) Felipe Araujo - SR: Sebastian Seidl (SV Störnstein) - Zuschauer: 350 - Gelb-Rot: (55.) Alexander Sollfrank (Hahnbach), (82.) Damion Perrin (Vilseck), (89.) Michael Weizer (Vilseck)