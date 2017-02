Sport Vilseck

07.02.2017

Der FV Vilseck entschied in den letzten Wochen über die Zukunft des Trainerpersonals für die Seniorenmannschaften. Die Verantwortlichen kamen zu dem Entschluss, mit den Trainern Hakan Boztepe und Roman Stütz, unabhängig vom Verlauf der Restsaison, auch im Spieljahr 2017/18 weiterzuarbeiten. Beide Trainer sagten zu, den FV Vilseck weiter sportlich zu fördern.Bereits bei seinem Amtsantritt sah sich Boztepe als Übungsleiter, der einen interessanten Verein über die Saison hinaus weiter trainieren und nach vorne bringen will. In Vilseck gibt es Voraussetzungen, wie bei wenigen Vereinen im Fußballkreis Amberg-Weiden: Der Trainer kann sich hier voll auf die Mannschaft und das Sportliche konzentrieren. Alle anderen Aufgaben übernimmt das engagierte Umfeld.Bereits vor seinem Engagement habe sich Boztepe den Verein angesehen und war damals über die Anstellung und nun über die vorzeitige Verlängerung erfreut. Auch Roman Stütz, der bereits sieben Jahre in Vilseck als Torwarttrainer ausgezeichnete Arbeit leistet und sich eigentlich nach der Saison zurückziehen wollte, hängt ein Jahr an, da ihm die Arbeit Spaß mache. Auch er wolle bei der Umstrukturierung der Mannschaft mithelfen und seine Erfahrung vermitteln. Schließlich fanden die FCler mit Tobias Graßler einen Mann, der sich für die restliche Saison um die zweite Mannschaft kümmert. Die war etwas verwaist, nachdem der bisherige Spielertrainer Philipp McLarrin Stammspieler in der ersten Mannschaft wurde.