Sport Vilseck

16.02.2017

1

0 16.02.2017

Kronach. Die C-Junioren der JFG Obere Vils spielen am Samstag, 18. Februar, im Kronacher Schulzentrum um die bayerische Hallenmeisterschaft im Futsal. Sie treffen nicht nur auf den Rekordsieger 1. FC Nürnberg (fünfmaliger Gewinner), sondern auch auf den Titelverteidiger FC Augsburg (U15 Regionalliga Süd).

Auch der Nachwuchs des Bundesligisten FC Ingolstadt (Regionalliga Süd), der Zweitligisten TSV 1860 München (Bayernliga Süd) und der SpVgg Greuther Fürth (Bayernliga Nord) zählen ebenso wie die C-Junioren des Drittligisten SSV Jahn Regensburg (Regionalliga Süd) zum Favoritenkreis. Das Feld komplettieren FC Dingolfing (BOL Niederbayern), TSV Milbertshofen (Oberbayern, Bayernliga Süd), FC Coburg (BOL Oberfranken) TSV Ottobeuren (Kreisliga Allgäu), Würzburger FV (Bayernliga Nord) und die JFG Obere Vils. Die Auslosung, die bereits am 9. Februar in München stattfand, brachte folgende Gruppeneinteilung:Gruppe A: SSV Jahn Regensburg, FC Ingolstadt 04, FC Coburg, TSV München-Milbertshofen, JFG Obere Vils, Würzburger FV. Gruppe B : FC Augsburg, 1. FC Nürnberg, TSV Ottobeuren, TSV 1860 München, FC Dingolfing, SpVgg Greuther Fürth. Beginn ist um 10 Uhr, Finale um 18.45 Uhr. Der Bayerische Hallenmeister und der Vizemeister nehmen an der süddeutschen Futsal-Meisterschaft der C-Junioren am 4. März in Nördlingen teil.Die JFG Obere Vils setzt für die Fahrt nach Kronach einen Bus ein. Anmeldung bei Thomas Hüttner, Telefon 0160/96776101. Abfahrt um 6.45 Uhr am Sportheim SV Sorghof.

Gruppenspiele:

10 Uhr: Jahn Rgbg. - JFG Obere Vils 10.15 Uhr: TSV München-Milb. - Würzb. FV 10.30 Uhr: FC Ingolstadt 04 - FC Coburg 10.45 Uhr: FC Augsburg - FC Dingolfing 11 Uhr : 1860 München - Greuther Fürth 11.15 Uhr : 1. FC Nürnberg - TSV Ottobeuren 11.30 Uhr : TSV München-Milb. - Jahn Rgbg. 11.45 Uhr : FC Coburg - JFG Obere Vils 12 Uhr : Würzburger FV - FC Ingolstadt 04 12.15 Uhr : 1860 München - FC Augsburg 12.30 Uhr : TSV Ottobeuren - FC Dingolfing 12.45 Uhr : Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 13 Uhr : SSV Jahn Regensburg - FC Coburg 13.15 Uh r: FC Augsburg - TSV Ottobeuren 13.30 Uhr : FC Ingolstadt - München-Milb. 13.45 Uhr : 1. FC Nürnberg - 1860 München 14 Uhr : JFG Obere Vils - Würzburger FV 14.15 Uhr : FC Dingolfing - Greuther Fürth 14.30 Uhr : FC Ingolstadt 04 - Jahn Rgbg. 14:45 Uhr : 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 15 Uhr : Würzburger FV - FC Coburg 15.15 Uhr : Greuther Fürth - TSV Ottobeuren 15.30 Uhr : München-Milb. - JFG Obere Vils 15.45 Uhr : 1860 München - FC Dingolfing 16 Uhr : Würzburger FV - Jahn Regensburg 16.15 Uhr : Greuther Fürth - FC Augsburg 16.30 Uhr : JFG Obere Vils - FC Ingolstadt 16.45 Uhr : FC Dingolfing - 1. FC Nürnberg 17 Uhr : FC Coburg - TSV München-Milb. 17.15 Uhr : TSV Ottobeuren - 1860 MünchenHalbfinals17.45 Uhr : Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe B 18 Uhr : Erster Gruppe B - Zweiter Gruppe AFinalrundeSpiel um Platz 3: 18.30 Uhr: Verlierer der Halbfinalspiele Finale: 18.45 Uhr: Sieger der Halbfinalspiele