Sport Vilseck

06.02.2017

0

0 06.02.2017

Vilseck/Schlicht/Sorghof. Einen tollen Erfolg können sich seit Samstag die C-Junioren der JFG Obere Vils ans Revers heften. Sie holten bei den Bezirksmeisterschaften in Nittenau in ihrer Altersgruppe den Titel des Hallen-Futsal Oberpfalzmeisters.

Die Jungs räumten drei Bayernligisten aus dem Weg und zogen ohne Gegentor in das Finale ein. Im ersten Gruppenspiel bezwangen die Schützlinge von Trainer Wolfgang Ringer den Bayernligisten TSV Burgweinting mit 1:0 und schlugen mit dem gleichen Ergebnis den Ligakonkurrenten aus Bad Kötzing. Danach fertigten sie den Kreisligisten VfB Rothenstadt mit 6:0 ab. Den Gruppensieg sicherte sich die JFG mit einem 3:0-Sieg gegen Bayernligisten ASV Cham.Im Halbfinale gewannen sie gegen die SpVgg Weiden 1:0. Im Finale setzten sie sich mit der Regensburger Turnerschaft auseinander, die schnell mit 1:0 in Führung ging. Der Sieger musste im Siebenmeterschießen ermittelt werden, das die Vilsecker Jungs mit 4:2 entschieden. Das Team fährt am 18. Februar zur bayerischen Meisterschaft nach Kronach.