Sport Vilseck

12.05.2017

0 12.05.2017

Im letzten Heimspiel des FV Vilseck steigt eines der wohl interessantesten Derbys der Bezirksliga Nord überhaupt: das gegen den SV Hahnbach.

Beide Vereine hatten in der laufenden Saison ähnliche Probleme. Sie hatten das ganze Jahr über viele Verletzte und bewegten sich von daher ständig in der Abstiegszone. Doch der SV Hahnbach hat mittlerweile seine Hausaufgaben gemacht und sich seit dem letzten Wochenende aller Abstiegssorgen entledigt. Der FV Vilseck dagegen muss nachsitzen und bis zum letzten Spieltag um den Erhalt der Liga kämpfen. Mit dem neuen, jungen Trainer Dominic Rühl, kam beim SVH auch der Umschwung. Er formte aus der sehr jungen Truppe eine geschlossene Einheit, die nach der Winterpause mehrfach für Furore sorgte, was den sicheren neunten Tabellenplatz einbrachte. Ähnlich war es auch beim FV Vilseck nach dem Trainerwechsel. Hakan Bozepte konnte seit seinem Amtsantritt mit seiner Mannschaft 25 Punkte einfahren. Doch ließ sein Team in den letzten beiden Begegnungen zwei Matchbälle liegen, so dass das Derby gegen Hahnbach erfolgen muss. Und hier liegt der Vorteil auf Hahnbacher Seite, die erleichtert und unbeschwert in diese Begegnung gehen können. Dass auf dem Vilsecker Team bisher in jedem Spiel ein wahnsinniger Druck lastete, wusste man seit längeren. Dass sich dieser aber nach der schwachen Leistung in Wernberg nochmals erhöht, haben sich die Boztepe-Schützlinge selbst zuzuschreiben. Phasenweise hatte man den Eindruck, als ob nur der Gegner wusste, um was es geht, denn sie waren giftiger und spritziger. Wenn man dann auch noch Fehlerketten, die zum 1:0 und 2:0 für Wernberg führten, produziert, teilweise sich undiszipliniert im Spiel verhält und eigene Möglichkeiten ungenutzt lässt, kann man nur als Verlierer vom Platz gehen. Gegen den SV Hahnbach muss der FV wieder ein anderes Gesicht zeigen. Dass man es drauf hat, haben die Spieler in der jüngeren Vergangenheit des öfteren bewiesen.Wegen eines schlechteren Spiels braucht man nicht den Sand in den Kopf stecken. Schließlich sind noch sechs Punkte zu vergeben. Welches Ergebnis dann unter dem Schlussstrich steht, wird sich zeigen. Die Fans stehen jedenfalls hinter ihrer Mannschaft, vor allen Dingen dann, wenn der Funke auf sie überspringt.