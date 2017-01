Sport Vilseck

12.01.2017

3

0 12.01.2017

Die Kicker der JFG Mittlere Vils holen wieder mal einen Titel: den des Hallenkreismeisters im Futsal. Die B-Junioren haben bei der Endrunde in Vilseck die Nase vorne.

Amberg. In einem relativ ausgeglichenen Feld setzten sie sich im Endspiel verdient gegen den SV Raigering mit 2:0 durch und vertreten nun den Kreis Amberg/Weiden im Bezirksfinale am Samstag, 14. Januar, in Maxhütte-Haidhof. Bei der Siegerehrung lobte Kreisjugendleiter Wolfgang Schötz den Ausrichter, die JFG Oberen Vils, für die hervorragende Turnierleitung. Vilsecks Bürgermeister Heinrich Ruppert freute sich über die faire Spielweise.A-JuniorenObere Vils - Opf. Grenzland 2:0 Windischeschenbach - Waldau 0:0 Edelsfeld - Püchersreuth 0:2 Windischeschenbach - Obere Vils 3:0 Püchersreuth - Opf. Grenzland 1:1 Waldau - Edelsfeld 1:2 Obere Vils - Püchersreuth 2:1 Edelsfeld - Windischeschenbach 1:2 Oberpfälzer Grenzland - Waldau 0:3 Edelsfeld- Obere Vils 1:1 Waldau - Püchersreuth 4:1 W'eschenbach - Opf. Grenzland 1:0 Waldau - Obere Vils 1:0 Oberpfälzer Grenzland - Edelsfeld 0;1 Püchersreuth - W'eschenbach 0:21. SG W'eschenbach 5 8:1 13 2. SG Waldau 5 9:3 10 3. SG Edelsfeld 5 5:6 7 JFG Obere Vils 5 5:6 7 4. SG TSV Püchersreuth 5 5:9 4 5. JFG Opf. Grenzland 5 1:8 1B-JuniorenGruppe 1Kemnath/Stadt - Obere Vils 0:1 Mittlere Vils - Rothenstadt 0:3 Oberpfälzer Grenzland - Kemnath 0:3 Obere Vils - Mittlere Vils 1:2 Rothenstadt - Opf. Grenzland 0:2 Kemnath - Mittlere Vils 0:2 Opf. Grenzland - Obere Vils 1:1 Rothenstadt - Kemnath/Stadt 0:2 Mittlere Vils - Opf. Grenzland 1:1Obere Vils - Rothenstadt 1:01. JFG Mittlere Vils 4 5:5 7 2. JFG Obere Vils 4 4:3 7 3. SG SVSW Kemnath 4 5:3 6 4. JFG Opf. Grenzland 4 4:5 5 5. VfB Rothenstadt 4 3:5 3Gruppe 2Raigering - DJK Neustadt/WN 1:0 Haidenaab-Vils - Hahnbach 1:1 Raigering- Haidenaab-Vils 2:0 Hahnbach - DJK Neustadt/WN 0:0 DJK Neustadt/WN - Haidenaab-V. 2:2 Hahnbach - Raigering 1:11. SV Raigering 3 4:1 7 2. (SG) SV Hahnbach 3 2:2 3 3. DJK Neustadt/WN 3 2:3 2 4. JFG Haidenaab-Vils 3 3:5 2HalbfinaleMittlere Vils - Hahnbach 1:0 Raigering - Obere Vils 3:1 n.S.Spiel um 3Hahnbach - Obere Vils 0:1FinaleJFG Mittlere Vils - SV Raigering 2:0