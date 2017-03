Sport Vilseck

26.03.2017

13

0 26.03.201713

Die erste Hälfte der Bezirksliga-Partie zwischen der SpVgg Schirmitz und dem FV Vilseck war ziemlich zerfahren. Keine der beiden Mannschaften schaffte es, Ordnung und eine gewisse Linie ins Spiel zubringen, so dass es auf dem holprigen Schirmitzer Geläuf mehr ein Ballgeschlage als ein Fußballspiel war. Beide Teams hatten jeweils zwei Möglichkeiten, die mehr auf Zufall als auf Können zurückzuführen waren. Die größte Chance hatte Frederic Pröls in der 40. Minute, als er abzog und sein Schuss um Millimeter am Torpfosten vorbeilief.

Nach der Pause sah alles ein wenig besser aus. Die Gäste nahmen sofort das Heft in die Hand und wieder war es Frederic Pröls, der vom linken Strafraumeck aus das Leder mit einer derartigen Vehemenz in den Schirmitzer Kasten zum 0:1 knallte, dass Torsteher Ramm keine Abwehrmöglichkeit hatte. Der gleiche Spieler hätte kurz darauf das Ergebnis höher schrauben können, doch rutschte ihm eine Flanke von Araujo über den Stiefel (54.).Stefan Liermann war dann in der 63. Minute durchgebrochen, steuerte allein auf den Schirmitzer Schlussmann zu, der ihn dann im Strafraum umlegte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Daniel Dietrich sicher zum 0:2. In der Folgezeit hatten die Vilsecker gute Kontermöglichkeiten durch Liermann, Araujo und Hörl, die aber alle in einer eins gegen eins Situation vertändelt oder der Ball am Tor vorbeigeschoben wurde. Spannend hätte es nochmals in der 83. Minute werden können, doch FV-Keeper Michael Ruppert parierte hervorragend gegen den durchgebrochenen Bredow. Es war ein verdienter Sieg des FV Vilseck, der hart erarbeitet wurde, das fußballerische Element blieb auf der Strecke.