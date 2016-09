Sport Vilseck

03.09.2016

2

0 03.09.2016

Langsam wird für den FV Vilseck die Luft dünn in der Bezirksliga Nord. Nicht nur weil man am Sonntag, 4. September, um 15 Uhr beim starken SV Schwarzhofen anzutreten hat, sondern weil sich am vergangenen Wochenende die Mannschaft mit zwei Platzverweisen selbst dezimierte. Wenn man es realistisch betrachtet, hängen die Trauben in Schwarzhofen fast schon unerreichbar hoch.

Natürlich hat der FV Vilseck mittlerweile eine lange Durststrecke hinter sich, und besonders die Mannschaft sehnt sich nach Punkten. Dass aber gerade gegen Schwarzhofen der Befreiungsschlag gelingt, ist eigentlich unwahrscheinlich, denn die Götz-Truppe ist nach dem klaren Auswärtssieg in Hahnbach höchst motiviert. Beim jungen Vilsecker Team, das viel versucht, dem aber viele gut gemeinte Dinge nicht gelingen, liegen zum Teil auch die Nerven blank. Sicher ist es nicht einfach, wenn Woche für Woche der Druck des Gewinnenmüssens auf einem lastet. Doch bringt es die Mannschaft nicht weiter, wenn man durch überzogene Äußerungen oder nach dem Schlusspfiff Feldverweise kassiert, die absolut vermeidbar gewesen wären.Von daher muss FV-Coach Thomas Daschner noch gewaltig auf seine Heißsporne einwirken, dass sich solche Dinge nicht wiederholen. Mit Dennis Weidner und Michael Weizer werden in Schwarzhofen auf alle Fälle zwei Stammkräfte fehlen. Man kann nur hoffen, dass Daniel Lopez und Kevin Kammerl wieder genesen sind und Daniel Dietrich seine Wadenverletzung auskuriert hat. Vielleicht ist doch eine Überraschung drin, was der jungen synaptischen Truppe zu wünschen wäre.

Bezirksliga Nord

8. SpieltagSchwarzenfeld - Raigering Sa. 16 UhrDet. Wernberg - Vohenstrauß Sa. 16 UhrSchirmitz - Pfreimd So. 15 UhrTuS Kastl - Grafenwöhr So. 15 UhrFC Amberg II - Hahnbach So. 15 UhrSchwarzhofen - Vilseck So. 15 UhrKatzdorf - FC Wernberg So. 15.15 UhrTännesberg - Ensdorf So. 16 Uhr1. SV Raigering 7 24:7 192. SpVgg Pfreimd 7 24:6 183. 1. FC Schwarzenfeld 7 15:11 154. TSV Detag Wernberg 7 16:7 135. SV Schwarzhofen 7 17:9 136. FC Wernberg 7 14:7 137. FC Amberg II 7 18:20 128. SC Katzdorf 7 10:10 109. SV Grafenwöhr 7 12:15 1010. SpVgg Schirmitz 7 10:9 911. DJK Ensdorf 7 13:14 912. SV Hahnbach 7 6:17 913. TuS Kastl 7 8:19 614. SpVgg Vohenstrauß 7 7:19 415. FV Vilseck 7 5:15 316. TSV Tännesberg 7 5:19 1