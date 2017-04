Sport Vilseck

Der FV Vilseck gewinnt mit 2:0 sein erstes Heimspiel 2016/17, und das ausgerechnet gegen den Tabellenvierten SV Schwarzhofen. Großen Anteil am Sieg hat Ex-Profi Tobias Fink bei seiner Heimpremiere.

Die Begegnung der Bezirksliga Nord war über die 90 Minuten ziemlich ausgeglichen, Tormöglichkeiten gab es wenige zu bestaunen, denn die Defensivreihen arbeiteten auf bei Seiten sehr gut und vor allen Dingen entschlossen.Hier hatte man auf Vilsecker Seite mit Tobias Fink, der sein erstes Heimspiel bestritt, ein leichtes Plus, denn der Ex-Profi gewann im Mittelfeld 90 Prozent der Zweikämpfe, was dem Umschaltspiel sehr gut tat und immer wieder für Entlastung sorgte.Fink war es auch, der ein erstes Zeichen setzte und mit effektvollen Schuss von der Strafraumgrenze etwas Pech hatte der nur um Millimeter das Ziel verfehlte. Überhaupt agierten die beiden Sechser Tobias Fink und Daniel Dietrich hervorragend, denn sie stoppten die beiden gefährlichen SV-Angreifer Martin Weiß und Christoph Danner schon im Ansatz. Trotzdem kamen die Gäste in der 14. Minute zu einer guten Möglichkeit, nachdem Martin Weiß von der linken Seite her geflankt hatte und Gietl das Leder am FV-Gehäuse vorbeischob.In der 37. Minute nahm Stefan Liermann per Seitfallzieher eine Flanke direkt, Torwart Ullmann konnte mit einer Glanzparade das Leder im letzten Moment noch abwehren, doch der aufgerückte FV-Innenverteidiger Michael Weizer jagte den Ball zum 1:0 unter die Latte.Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich das Bild nicht. Beide Mannschaften egalisierten sich mehr oder weniger im Mittelfeld. Doch als die Heimmannschaft in der 63. Minute einmal etwas Platz hatte und über Stefan Liermann einen Konter fahren konnte, war es soweit. Der Vilsecker Sturmführer spielte Daniel Dietrich im gegnerischen Strafraum frei, der seinen Gegner umkurvte und auf 2:0 erhöhte. Daniel Lopez hätte in der 76. Minute sein erstes Tor machen können, doch der Vilsecker Youngster zögerte zu lange, so dass ihm ein Schwarzhofener noch in Parade fahren konnte.