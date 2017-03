Sport Vilseck

17.03.2017

2

0 17.03.2017

Irgendwie heißt es beim FV Vilseck: "Mission Impossible." Dennoch soll alles dafür getan werden, um den Klassenerhalt doch noch möglich zu.

Mit dem Start nach der Winterpause in die restliche Runde der Saison 2016/17 am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr gegen den 1. FC Schwarzenfeld beginnt für den FV Vilseck der Kampf um den Erhalt der Bezirksliga. Mit dem Tabellenzweiten aus Schwarzenfeld bekommt man gleich im ersten Punktespiel des neuen Jahres einen dicken Brocken vorgesetzt.Doch egal, wann die dicken Brocken kommen - dem FV Vilseck bleibt eigentlich nur eins und das heißt punkten so oft wie möglich. Im Hinspiel war die FV-Mannschaft über 90 Minuten ihrem Gegner gleichwertig, doch musste man am Ende mit 1:3 die Segel streichen. Und diese Niederlage will man nun zu Hause egalisieren, um wieder einen kleinen Schritt nach vorne zu machen.Die Mannschaft hat in der sechswöchigen Vorbereitung voll mitgezogen und auch die Ergebnisse in den Testspielen stimmten, auch wenn viel probiert und rotiert wurde. Es wurden verschiedene Spielsysteme mit unterschiedlichen Aufstellungen einstudiert und dadurch konnte sich auch der eine oder andere, der bisher nicht unbedingt in der vordersten Reihe stand, in den Vordergrund spielen. Auch ein Teil der Langzeitverletzten konnte größtenteils die Übungseinheiten absolvieren.Allerdings fehlten nach wie vor mit Kevin Kammerl, Piotr Drwal, Christophe Reiser oder Joachim Götz Spieler, die nur bedingt trainieren aber nicht spielen konnten. Trainer Hakan Boztepe war aber mit der Trainingsbeteiligung und der Einstellung seiner Truppe während der Vorbereitung sehr zufrieden und denkt äußerst positiv. Davon hat er in den wenigen Monaten, die er nun in Vilseck an der Außenlinie steht, einiges auch seinen Spielern vermittelt, die wieder selbstbewusster auftreten und den Glauben an das eigene Können wieder gefunden haben. Doch trotz aller Zuversicht: Die Mannschaft braucht in ihrer derzeitigen Lage auch die positive Unterstützung von außen und diese können sie nur von den Zuschauern bekommen - deswegen hofft man beim FV Vilseck auf möglichst viele Fans, die anfeuern.