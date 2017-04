Sport Vilseck

23.04.2017

8

0 23.04.2017

Vom Ergebnis her eine klare Angelegenheit für den FV Vilseck, das 6:1. Doch eine halbe Stunde lang sieht es nicht danach aus, als ob die Gäste beim beim TSV Detag Wernberg etwas ernten können, auch nicht nach der roten Karte für die Heimmannschaft.

Erst als die Vilsecker in der 32. Minute einen wunderschön angelegten Spielzug über Tobias Fink und Stefan Liermann durchbrachten, den Kapitän Frederic Pröls mit dem 0:1 abschloss, war der Bann gebrochen. Vielleicht machte der TSV den Fehler, weiterhin gnadenlos nach vorne zu spielen, ohne dabei zu einem Abschluss zu kommen.Diese Spielweise kam den Gästen auch entgegen, denn kurz darauf hatte Vilseck zwei weitere Möglichkeiten durch Liermann und Herbrich, die aber vergeben wurden. Mit einem Effetschuss erhöhte Frederic Pröls auf 0:2, und Stefan Liermann setzte vor dem Pausenpfiff noch eins drauf, in dem er nur den Fuß in eine Flanke von Tobias Fink hielt, dadurch der Ball zu einer Bogenlampe wurde und sich über den Torwart in den Kasten senkte.Nach dem Seitenwechsel hatte man das Gefühl, dass die Gäste auf Ergebnisverwaltung spielten und prompt mussten sie auch den Anschlusstreffer hinnehmen. Nach einer Standardsituation für den FV Vilseck leiteten die Hausherren einen schnellen Konter ein, der auch zum Erfolg durch Thimo Luff führte.Doch bereits im Gegenzug stellte Benedikt Herbrich nach einer schönen Einzelleistung den alten Abstand wieder her. Als dann Araujo seinem Gegenspieler den Ball abjagte und auf 1:5 erhöhte, war die Suppe gegessen. Benedikt Herbrich überwand zum Schluss den Wernberger Keeper Simon Luff mit einem Lupfer, nachdem ihn Tobias Fink wunderbar in Szene gesetzt hatte.