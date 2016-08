Sport Vilseck

Es wurde wieder nichts aus dem ersten Heimpunkt für den FV Vilseck. Dabei lief es gut an in der Bezirksligapartie gegen die SpVgg Schirmitz. Bereits vom Anstoß weg verwertete Benedikt Herbrich eine Hereingabe von Frederic Pröls zum 1:0.

Doch lange konnte sich der FV Anhang nicht freuen. Denn bereits drei Minuten später glichen die Gäste aus, als die gesamte Vilsecker Abwehr eine Hereingabe von links durchlaufen ließ, und Martin Gmeiner nur noch einzudrücken brauchte. Schirmitz war danach drückend überlegen, doch die besseren Möglichkeiten hatten die Hausherren, die durch Stefan Liermann, Frederic Pröls und Basti Engelhardt gute Chancen ausließen.Einen Bärendienst erwies Dennis Weidner seiner Mannschaft, der kurz vor dem Halbzeitpfiff den Linienrichter beleidigte und mit Rot zum Duschen geschickt wurde. Zehn wackere Vilsecker verteidigten in der zweiten Hälfte das Ergebnis bei tropischen Temperaturen und hatten auch noch eine Möglichkeit durch Stefan Liermann, der einen zu kurz abgewehrten Ball der SpVgg-Abwehr knapp neben das Tor setzte.Großes Glück hatte die Heimmannschaft in der 78. Minute, als FV-Keeper Ruppert zweimal hintereinander reaktionsschnell gegen Tannhäuser und Weiß klärte, und Gmeiner letztendlich das Leder an den Pfosten setzte.Bei einem Freistoß über den Vilsecker Schlussmann an den langen Pfosten war die Defensive wieder nicht im Bilde. Peetz köpfte das Leder in die entgegengesetzte Richtung, ein weiterer Schirmitzer köpfte den Ball zurück in die Mitte und diesen stocherte Lucas Weiß über die Linie.Nach dem Schlusspfiff ließ sich Michael Weizer von einem Schirmitzer Spieler provozieren, worauf er diesen umstieß und vom Schiri ebenfalls die rote Karte erhielt.