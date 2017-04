Sport Vilseck

17.04.2017

9

0 17.04.2017

Trotz allem Druck, der vor Spielbeginn auf dem FV Vilseck lastete, sendete die Mannschaft mit dem 4:0 ein Lebenszeichen in der Bezirksliga Nord. Obwohl der SC Katzdorf in der ersten halben Stunde ziemlich anschob, ließen sich die Hausherren nicht aus der Fassung bringen und versuchten das Spiel so gut wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Stefan Liermann hatte bereits in der 13. Minute die Führungsmöglichkeit auf dem Fuß, setzte aber den Ball neben das Tor. Nach einer Ecke von Daniel Lopez war der Vilsecker Sturmführer aber da und versenkte per Kopf das Leder im Katzdorfer Kasten.

Der Vilsecker Wirbelwind Felipe Araujo hätte in der 38. Minute erhöhen können, scheiterte aber am guten Gästeschlussmann Seitz genauso wie kurz darauf Frederic Pröls nach einer schöner Kombination. In der zweiten Hälfte machte dann die Heimelf aus ihren Möglichkeiten auch die Tore. Der eingewechselte Benedikt Herbrich setzte sich nach einem tollen Lauf auf der rechten Seite energisch durch, passte nach innen, und Frederic Pröls beförderte die Kugel ins Tor. Den schönsten Treffer erzielte Felipe Araujo zum 3:0. Er luchste seinem Gegenspieler das Spielgerät ab, sah, dass der Keeper zu weit vor dem vor dem Tor stand und jagte den Ball an die Unterkante der Latte, von dort sprang er ins Tor. Die Vorarbeit zum 4:0 leistete wiederum Benedikt Herbrich, der unwiderstehlich auf der rechten Seite durchdrang, nach innen passte, und Araujo brauchte nur noch einzuschieben.Die Partie am Montag gegen den TSV Tännesberg musste wegen schlechtem Wetter abgesagt werden.