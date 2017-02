Sport Vilseck

Bei der Winter-Arbeitstagung der Fußball-Bezirksliga Oberpfalz Nord in Vilseck ging es als Schwerpunkt um Termine. Besonders die Relegation warf ihre Schatten voraus. Bei den Qualifikationsspielen zur Landesliga (Bezirksliga-Vizemeister plus Landesliga-Releganten) werden bayernweit wieder sieben regionale Töpfe gebildet. Die Spiele finden wie gehabt im Europapokalmodus mit Hin- und Rückspiel statt. Die Runden sind für 25./28. Mai sowie 1. und 3./5. Juni vorgesehen.

Die höchstens drei Runden der Bezirksliga-Relegation stehen für 27. Mai, 30. Mai und 3. Juni im Terminkalender. Erstmals gibt es hier die Einteilung in zwei Töpfe, Nord und Süd. Im Topf Norden sind der Bezirksliga-Relegant Nord sowie die Vizemeister der Kreisligen Nord und Süd des Kreises Amberg/Weiden sowie der Kreisliga West (Cham/Schwandorf). Im Topf Süd befinden sich der Bezirksliga-Relegant Süd und die Zweitplatzierten der Kreisliga Ost (Cham/Schwandorf) sowie der Kreisligen Regensburg. Für den Norden wurde die erste Runde ausgelost. Dabei treffen der Bezirksliga-13. und der Vizemeister der Kreisliga West (Cham/Schwandorf) aufeinander. Die zweite Partie bestreiten die Kreisliga-Zweiten Süd und Nord des Kreises Amberg/Weiden. Die beiden Bezirksliga-Ersten ermitteln den Oberpfalzmeister am 22. Mai auf einem neutralen Platz. Das Bezirksfinale des Erdinger-Meistercups geht heuer bei der TSG Laaber über die Bühne.Bezirksspielleiter Thomas Graml gab auch die Termine für den Saisonauftakt 2017/18 bekannt. Auf Verbandsebene geht es am 15./16. Juli los. Das Saisoneröffnungsspiel im Bezirks Oberpfalz wird am Freitag, 21. Juli, im Kreis Cham/Schwandorf ausgetragen.