Sport Vilseck

17.04.2017

18

0 17.04.201718

Sorghof. Der SV Sorghof kehrte am Samstag mit einer erwarteten 0:4-Niederlage (0:0) gegen das Landesliga-Spitzenteam Fortuna Regensburg in die Heimat zurück, konnte sich aber vor allem in der ersten Halbzeit als unangenehmer Gegner präsentieren.

Erste Hälfte gut dabei

Nach 2:0 der Einbruch

Nummer fünf in Folge

Die Elf von Trainer Thorsten Baierlein stellte die Räume geschickt zu und ließ in den ersten 45 Minuten keine echte Torchance der Gastgeber zu. Je näher der Pausenpfiff rückte, desto mehr Gefahr strahlte der SVS selbst aus. Thomas Götzl scheiterte zunächst knapp mit einem Freistoß, dann war es in der 41. Minute Udo Hagerer, der frei stehend das 1:1-Duell gegen den Regensburger Keeper Enrico Sommer verlor.Nach dem Seitenwechsel erhöhte Regensburg den Druck, kam in der 56. Minute zum Abschluss, der Sorghofer Torwart Davide Damiano konnte den Ball nicht festhalten und Arlind Molina staubte zur Fortuna-Führung ab.Nur drei Minuten später erhöhten die Gastgeber durch ein Kopfballtor von Edwin Skrgic nach einem Eckball auf 2:0. Der Sorghofer Widerstand war nun gebrochen, und die Fortunen kamen zu Chancen, während Sorghof nicht mehr gefährlich wurde. Kurz vor Schluss mussten die Indianer dann auch noch Gegentreffer drei und vier durch Ahmed Ahmedov und Michael Schneider hinnehmen.Das Ergebnis fiel dadurch zu hoch aus, am verdienten Erfolg von Regensburg änderte dies aber nichts. Mit diesem Dreier feierte Fortuna Regensburg den fünften Sieg in Folge und blieb auch im achten Spiel hintereinander ungeschlagen.