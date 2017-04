Sport Vilseck

02.04.2017

1

0 02.04.2017

Sorghof. Ein intensives Kampfspiel der Fußball Landesliga Mitte auf schwachen spielerischen Niveau endete mit einer gerechten Punkteteilung. Während der gastgebende SV Sorghof im ersten Abschnitt ein leichtes Chancenpuls verzeichnete, war nach dem Seitenwechsel die Elf aus Niederbayern dem Siegtor näher.

Zunächst mussten sich die SV-Anhänger erstmal an die ungewohnten, neuen schwarz-gelben Trikots ihrer Elf gewöhnen, denn die an sich gewohnten Heimfarben rot-weiß trug der Gast. Die Elf von Thorsten Baierlein lieferte in punkto Kampf- und Laufbereitschaft eine ordentliche Vorstellung ab und egalisierte damit die spieltechnische Überlegenheit des Gastes über weite Strecken. Doch Sorghof blieb im Angriff zu harmlos, um einen Heimdreier gegen einen keinesfalls übermächtigen Gegner einzufahren. So wurde Gästekeeper Simon Boxleitner während der gesamten 90 Minuten kein einziges Mal ernsthaft geprüft. Die Torchancen der Hausherren waren nur ansatzweise zu erkennen. Lediglich ein Freistoß von Sorghofs Abwehrchef Thomas Götzl, der knapp am Tor vorbeiging, sorgte für einen kleinen Aufreger (15.). Die beste Tormöglichkeit auf Seiten der Gastgeber war ein Kopfball von Philipp Feldmann, der jedoch sein Ziel nicht fand (20.). Waldkirchen lauerte auf Konter, doch Jonas Moser legte sich in aussichtsreicher Position den Ball zu weit vor (22.). Bis zum Pausenpfiff war Sorghof voll auf Augenhöhe.Waldkirchen zeigte sich über die gesamte Spielzeit als routinierte, gut einspielte und kompakte Truppe, die vor allem im Defensivbereich nichts anbrennen ließ. Nach vorne ging herzlich wenig bei den Gästen. Dennoch gab es in der zweiten Halbzeit zwei gute Torchancen für die Gäste, die sie ungenutzt verstreichen ließen. Nur um wenige Zentimeter strich ein verdeckter Flachschuss von Martin Krieg am Pfosten vorbei (67.). Nach einem riskanten Ausflug von SV-Keeper Davide Damiano gab es Gelb für den Sorghofer Schlussmann und Freistoß aus 17 Metern. Bei dem nachfolgenden flach und platziert getretenen Flachschuss von Tobias Krenn war Damiano mit einer schnellen Reaktion im bedrohten Eck und konnte parieren (74.).Ansonsten bauten die "Indianer" nach dem Seitenwechsel kräftemäßig etwas ab und kreuzten nur noch einmal gefährlich vor dem Gästetor auf, doch Carsten Steiner kam ein Tick zu spät (54.). In der Schlussphase konnte sich kein Team mehr entscheidende Vorteile verschaffen und es blieb bei der Nullnummer, die letztendlich keiner Mannschaft wirklich weiterhilft.