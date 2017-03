Sport Vilseck

Sorghof. Vor einer nahezu unlösbar erscheinenden Aufgabe steht der SV Sorghof bei seinem Gastspiel am Sonntag, 26. März, um 16 Uhr beim ASV Burglengenfeld. Die Gastgeber werden alles daransetzen, die drei Punkte im Naabtalpark zu belassen, um weiterhin vorne mitzumischen im Spitzenfeld der Landesliga Mitte.

Kleiner Rückschlag für ASV

Kein Spielrhythmus

Nicht nur die 1:4-Hinspielniederlage, sondern auch die düstere Bilanz des SV Sorghof im Aufeinandertreffen mit dem ASV spricht Bände. Hier gab es zuletzt acht Niederlagen in Folge. Doch der Blick in die Statistik sollte den SV Sorghof nicht entmutigen, sondern vielmehr anspornen, zumindest ein achtbares Ergebnis zu erreichen. Dennoch wäre alles andere als ein erneuter Sieg der Burglengenfelder eine kleine Sensation. Baierleins Devise lautet: "Wir werden versuchen, am Sonntag wieder kompakt und entschlossen aufzutreten und wollen dem ASV das Lebens so schwer wie möglich machen."Die Elf von Trainer Matthias Bösl musste nach gutem Start nach der Winterpause mit Heimsiegen gegen Osterhofen (7:0) und Neukirchen Hl. Blut (2:1) zuletzt mit der unerwarteten 0:1-Niederlage in Waldkirchen einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Dennoch haben die Gelb-Schwarzen noch alle Chancen, zumindest den Relegationsplatz zwei zu erreichen. In der Winterpause konnte sich der ASV mit Benjamin Karg (SSV Jahn 2) und Fabian Vald (Pirkensee-Ponholz) verstärken Der derzeitige Rangdritte verfügt über eine "äußerst kampfstarke und taktisch sehr diszipliniert auftretende Mannschaft", so die Einschätzung von SV-Coach Baierlein. Die Offensive der Burglengenfelder ist mit Torjäger Benjamin Epifani, Matthias Gröger und Ibrahim Hezer hervorragend besetzt.Die Baierlein-Truppe hat nach der erneuten Spielabsage am letzten Sonntag bereits drei Spiele Rückstand, so dass im April und im Mai viele Spiele zu bewältigen sein werden. "Wir wollten unbedingt den Schwung aus dem Seebach-Spiel mitnehmen, der ist jetzt natürlich wieder gebremst und wir sind durch den Ausfall wieder aus dem Spielrhythmus gekommen", bedauert Coach Baierlein.Im Restprogramm der verbleibenden zwölf Partien stehen noch acht Heimspiele an. Von daher sieht man im SV-Lager durchaus noch die Möglichkeit, zumindest den Relegationsplatz 16 zu erreichen. Der SV Sorghof kann ohne jeden Druck in das Naabtal reisen und hat dabei nichts zu verlieren. Personell gibt es keine Änderungen im Kader. Ob das Spiel auf Natur- oder Kunstrasen stattfindet, entscheidet sich kurzfristig.