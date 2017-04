Sport Vilseck

07.04.2017

2

0 07.04.2017

Die Chancen des SV Sorghof auf den Klassenerhalt haben sich nach dem letzten Spieltag noch einmal verschlechtert - dennoch zeigt das Team Moral. Ziel ist es nun, die Saison ohne Rote Laterne zu beenden.

Sorghof. Sieben Heim-Auftritte hat der SV Sorghof in der Landesliga Mitte noch zu absolvieren. Als Vorspann zum Kreis-Kirwa-Warm-Up steht am Samstag, 8. April, um 15.30 Uhr das Kräftemessen mit dem Mitaufsteiger SV Neukirchen beim Hl. Blut auf dem Spielplan.Die Elf von Spielertrainer Thomas Iglhaut ließ am Vorsonntag mit einem 3:2-Sieg gegen den hoch gehandelten SV Donaustauf aufhorchen und konnte damit die Relegationsplätze verlassen. Allerdings beträgt der Abstand nur einen Zähler, so dass die Bayerwald-Elf die drei Punkte aus Sorghof sicherlich mitnehmen möchte, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.Schon im Hinspiel bekam der SV Sorghof das spieltechnische Potenzial der "Rosenkränzler" zu spüren und bezog mit 0:6 die höchste Niederlage der Saison. Grund genug für die Hausherren, sich diesmal besser aus der Affäre zu ziehen. SV-Coach Baierlein: "Wir haben wirklich noch etwas gut zu machen. Uns ist klar, dass jeder Spieler an seine Leistungsgrenze gehen muss, wenn wir etwas Zählbares holen wollen." Ein besonderes Augenmerk muss die SV-Abwehr auf Gästestürmer Adam Vlcek (17 Saisontore) richten.Nach den Ergebnissen vom letzten Spieltag sind die Chancen des SV Sorghof, vielleicht doch noch den letzten Relegationsplatz zu erreichen, nur noch theoretischer Natur. Aber zumindest das Ziel, die Saison nicht als Träger der roten Laterne abzuschließen, möchten die Indianer noch erreichen. Am vergangenen Wochenende konnte die Baierlein-Elf den erhofften Heimdreier gegen Waldkirchen aufgrund ihrer Sturmflaute nicht einfahren und musste sich mit einem 0:0 begnügen.Coach Baierlein war mit der kämpferischen und läuferischen Leistung seiner Elf gegen Waldkirchen sehr zufrieden und gibt vor: "Mit der gleichen Einstellung wollen wir auch das Spiel gegen Neukirchen angehen und versuchen, uns auch im Offensivspiel zu verbessern." Ermutigend ist die intakte Moral der Mannschaft, die trotz der mageren Punktausbeute vorhanden ist. Im Kader der Gastgeber gibt es keine Veränderungen.