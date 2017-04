Sport Vilseck

14.04.2017

Die Osterglocken läuten am Karsamstag um 16 Uhr die Stunde der Wahrheit für den FV Vilseck ein. In der Partie gegen den SC Katzdorf fällt bereits die Vorentscheidung, in welche Richtung der Weg des FV Vilseck geht. Kann man nach den beiden Spielen am Osterwochenende nochmal an das rettende Ufer aufschließen, oder geht der Weg nach unten in Richtung Kreisliga.

Der SV Hahnbach hat es den Vilseckern vorgemacht und am letzten Wochenende gegen die gleichen Gegner, die nun der FV Vilseck zu bespielen hat, sechs Punkte geholt. Die Elf von FV-Trainer Hakan Boztepe steht daher unter Zugzwang. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als es den Hahnbachern nachzumachen. Dafür müssen die Vilsecker wieder eine andere Leistung als zuletzt in Amberg an den Tag legen. Auch wenn mit Tobias Fink der Denker und Lenker fehlte, so hatten die Vilsecker hochkarätige Möglichkeiten, um das Spiel anders zu gestalten.Vor allem als der Gegner in Unterzahl spielte wirkte die Boztepe-Truppe wie gelähmt, obwohl man vorher das Spiel offen gestaltet hatte. Die Amberger Treffer wären auch zu vermeiden gewesen, wenn nicht die gesamte Defensivabteilung den Rückwärtsgang eingelegt hätte, sondern einer aus der Kette den Gegner angegangen wäre. Derartige Fehler darf man sich gegen Katzdorf nicht erlauben, denn die haben mit Max Wagner und Christian Fohringer zwei schnelle und torgefährliche Angreifer. Jedem Vilsecker sollte daher bewusst sein, dass es nur noch Endspiele gibt.Am Ostermontag (15 Uhr) kommt der FV in den Genuss eines zweiten Heimspiels - diesmal gegen den TSV Tännesberg. Mit Sicherheit wird die Partie nicht zu einem Selbstläufer, wenn auch der TSV abgeschlagen das Tabellenende ziert. Der Sieg der Linge-Elf in Raigering und das 2:2 in Ensdorf in den vergangenen Wochen zeigen, dass sich die Tännesberger keineswegs aufgegeben haben.