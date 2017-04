Sport Vilseck

28.04.2017

2

0 28.04.2017

Am Mittwoch spielte der FV Vilseck gegen den damaligen Tabellenzweiten Schwarzenfeld - jetzt Spitzenreiter. Am Sonntag um 15 Uhr ist mit der SpVgg Vohenstrauß der Vorletzte zu Gast. Die Aufgabe für die Hausherren wird dadurch aber nicht leichter.

Kader ist komplett

Vielmehr ist die kommende Partie ein Sechs-Punkte-Spiel, denn für beide Teams geht es um das Überleben in der Bezirksliga.Gegen den 1. FC Schwarzenfeld reichte es für Vilseck zu einem 1:1-Unentschieden. Hatte man mit dem FC doch einen Gegner, der nach vorne spielte, wodurch sich für die Heimmannschaft auch Räume auftaten.Die Vohenstraußer werden aber wohl genau das Gegenteil tun, nämlich hinten erst einmal dicht machen. Umso schwerer wird es für den FV zum Erfolg zu kommen. Die Mannen von Trainer Hakan Bozepte werden sich in Geduld üben und ihre Möglichkeiten dann konsequent nutzen müssen. Im Hinspiel ließen sich die Vilsecker nach einer 2:0-Führung einlullen, liefen in die Vohenstraußer Konter und kassierten schließlich den Ausgleich.Daniel Lopez, der im letzten Spiel berufsbedingt fehlte, und Daniel Dietrich, der nur bedingt einsatzfähig war, werden am Sonntag wieder mit von der Partie sein. Positiv stimmt auch, dass Dominik Stubenvoll nach einem Jahr Verletzungspause gegen Schwarzenfeld wieder von Beginn an dabei war und über eine Stunde lang durchhielt.Der Vilsecker Dauerläufer hat noch nicht die Form vergangener Tage, aber sein Mitwirken ist für die FV-Mannschaft von enormer Bedeutung. Für beide Teams geht es in den letzten Runden ans Eingemachte - keiner will auf der Strecke bleiben.