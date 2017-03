Sport Vilseck

Die SpVgg Schirmitz und der FV Vilseck versuchen am Sonntag, 26. März, um 15 Uhr in Schirmitz in das Fußballjahr 2017 zu starten, nachdem die Spiele der beiden Kontrahenten nach den starken Niederschläge am vergangenen Wochenende buchstäblich ins Wasser gefallen waren.

Die Mannschaft von Trainer Josef Dütsch hat als Aufsteiger bereits vor der Winterpause beachtliche 28 Punkte gesammelt und steht auf einem sicheren achten Tabellenplatz. Neun Siege konnte die SpVgg bisher einfahren, davon waren sie sechsmal zu Hause erfolgreich. Schirmitz ist ein sehr ausgeglichenes und kampfstarkes Team, was die 34 Treffer, die von 11 Spielern erzielt wurden, deutlich unterstreichen. Sie arbeiten 90 Minuten lang und lassen sich auch bei einem Rückstand nicht aus der Fassung bringen.Dies bekam der FV Vilseck bereits im Hinspiel zu spüren. Damals versiebte man viele gute Möglichkeiten ließ sich von den Schirmitzern provozieren, was am Ende zu zwei Roten Karten führte. Die Strafe folgte dann auch auf dem Fuße: In den Schlussminuten fiel der Gegentreffer zur 1:2-Niederlage. Derartige Dinge dürfen diesmal nicht passieren. Allerdings hat sich gegenüber dem Hinspiel beim FV Vilseck sowohl personell als auch von der Einstellung her einiges verändert.Die Spieler haben wieder mehr Spaß auf dem Spielfeld und auch das "Kopfhänge-Syndrom" konnte erfolgreich behandelt werden. Trainer Hakan Boztepe kann auf den Großteil seines Kaders zurückgreifen. Definitiv nicht mit von der Partie wird der jahrelange Stammtorhüter Stephan Pröls sein. Er musste sich einer Meniskusoperation unterziehen.