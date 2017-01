Sport Vilseck

Die JFG Obere Vils 08 lädt ein zum 1. Raiffeisen-Junior-Cup, einem Hallen-Fußballturnier für C- und D-Junioren. Am Freitag, 6. Januar, spielen die Jugendlichen in der Dreifachturnhalle der Grund- und Mittelschule in Vilseck mit jeweils acht Mannschaften um den Sieg und die Plätze. Gespielt wird nach den alten Regeln mit Rundum-Bande.

9 Uhr - 13 Uhr Spiele der U15 Junioren, mit folgenden Mannschaften: Gruppe A: SC Eltersdorf, SpVgg Weiden, SK Lauf, JFG 3-Schlösser-Eck. Gruppe B: ASV Cham, SV Raigering, JFG Obere Vils, TSV Kareth-Lappersdorf. 14.30 - 19 Uhr Spiele der U13 Junioren, mit folgender Beteiligung: Gruppe A: ASV Cham, ASV Neumarkt, JFG Obere Vils, SV Raigering. Gruppe B: SK Lauf, SpVgg SV Weiden, 1. FC Nürnberg, SC Eltersdorf.