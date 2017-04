Sport Vilseck

07.04.2017

5

0 07.04.2017

Als nächstes Großprojekt möchte der TuS 1866 Vilseck die Sanierung des Vereinsheims am Ziegelanger in Angriff nehmen. Der Zahn der Zeit nagt schon seit vielen Jahren an dem Gebäude wie auch am Gelände. Die Arbeiten sollen in Absprache mit der Tennisabteilung erfolgen, da diese Sparte sich um den Unterhalt kümmert.

Rund 750 Mitglieder

"Drei Power-Frauen"

Vorstand Vorsitzende: Cornelia Ruppert Stellvertreterinnen: Doris Gnan (Verwaltung) und Elisabeth Püschel (Finanzen)



Öffentlichkeitsbeauftragter: Dominik Gruber



Kassenprüfer: Norbert Schertl und Anna Kraus



Vereinsausschuss: Susanne Hiltl (Turnen), Jessica Ruppert (Turnen), Anja Schertl (Tennis), Karl Heinz Zimmek (Tennis), Wolfgang Püschel (Tennis), Michael Wiesmeth (Taekwondo/Badminton), Ludwig Aures (Taekwondo) und Sarah Götz (Taekwondo)

Vorsitzende Cornelia Ruppert eröffnete die Generalversammlung und blickte auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Höhepunkt war die 150-Jahr-Feier des Vereins im Juni. Des Weiteren richtete der TuS das Gaukinderturnfest sowie zwei Vilsauenläufe aus. Auch verbesserte der Verein seine Internetpräsenz durch eine Facebook-Seite und eine erneuerte Homepage. Erst vor kurzem kam ein neu designter Flyer des Vereins raus. Cornelia Ruppert bedankte sich bei allen Abteilungsleitern, Übungsleitern und Mitgliedern, dass sie die vergangenen zwei Jahre so erfolgreich gestaltet haben. Da der TuS sein Sportangebot ausbauen will, sei man auf der Suche nach Übungsleitern oder Trainern, die sich aktiv in den Verein mit einbringen wollen.Laut Vize-Vorsitzender Elisabeth Püschel ist der TuS mit rund 750 Mitgliedern der größte Verein in der Stadt. Das älteste Mitglied ist 97 Jahre alt, die vier jüngsten nicht einmal drei Jahre. Trotz des Jubiläums habe der Verein Mehreinnahmen erzielt und stehe finanziell gut. Abteilungsleiterin Michaela Fink (Turnen) bedankte sich bei ihren 13 Übungsleitern für die großartige Unterstützung, vor allem beim Gaukinderturnfest. Auch der Weihnachtsmarkt, bei dem die Turner immer vertreten sind, war ein großer Erfolg. Für die Tennissparte freute sich Abteilungsleiter Hans-Hugo Klarner über rund 20 neue Kinder, die den Sport zurzeit ausüben. Sie verstärken die fünf Erwachsenen-Mannschaften und das Kleinfeld-Team. Das Tennis-Camp war einer der Höhepunkte der vergangenen Saison.Spartenleiter Matthias Reichl von Taekwondo berichtete von vielen Podiumsplätzen bei den bayerischen Meisterschaften 2015 in Miesbach und 2016 in München. Auch die Teilnahme am Berliner-Bären-Cup verlief erfolgreich. Der ehemalige Spartenleiter Max Würfel wurde von der Abteilung und vom TuS zum Ehrenmitglied ernannt. Das Team der Tischtennissparte (Leiter: Martin Weber) sicherte sich in der vergangenen Saison den 1. Platz in der 2. Kreisliga. Nun hat es die Chance, in die 1. Kreisliga aufzusteigen. Dieter Bernhard (Badminton) muss sich über Nachwuchsprobleme keine Sorgen machen. Das Doppelturnier in Nürnberg war für die Sparte ein Erfolg.Bürgermeister Hans-Martin Schertl dankte den drei "Power-Frauen" Cornelia Ruppert, Elisabeth Püschel und Doris Gnan für ihre sehr gute Arbeit. "Der Sport ist in der heutigen Zeit immer wichtiger für ein gesundes Leben und hält die Kinder vom Computer fern", sagte er. Das Kinderturnen sei Zentrum des Vereins und für viele Mädchen und Buben und deren Eltern erste Anlaufsstelle im TuS.