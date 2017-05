Sport Vilseck

Die C-Junioren der JFG Obere Vils haben das Finale des Bau-Pokals im Kreis Amberg/Weiden gewonnen. Eine Verletzung überschattet das Endspiel gegen den FC Amberg.

Amberg. Unter den 35 Vereinen aus diesem Kreis Amberg/Weiden, die in dieser Saison am bayernweiten Pokalwettbewerb teilgenommen hatten, hatten sich der SV Raigering, der FC Amberg, die JFG Obere Vils (alle Bezirksoberliga) und der FC Weiden-Ost (Kreisliga) und für das Kreisfinale qualifiziert, das am 1.Mai beim SV Sorghof ausgetragen wurde. Im ersten Halbfinale trafen der FC Amberg und der FC Weiden-Ost aufeinander. Obwohl die Amberger zwischenzeitlich mit 2:0 führten, gelang den Weidenern bis der Ausgleich zum 2:2, so dass die Partie im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Hier hatte der FC Amberg mit 6:3 das Glück auf seiner Seite.Im zweiten Halbfinale, das parallel auf dem B-Platz ausgetragen wurde, standen sich der Gastgeber von der JFG Obere Vils und der SV Raigering gegenüber. Die JFG Obere Vils gewann deutlich mit 4:1. Das kleine Finale um Platz 3 zwischen dem FC Weiden Ost und dem SV Raigering fiel am Ende mit 4:2 ebenfalls deutlich für den SV Raigering aus. Die Treffer für den SV Raigering erzielten Lukas Troidl, Frederic Schüll, Luca Schärtl und Dominik Gottfried. Für den FC Weiden Ost trafen Max Wittmann und Kevin Junkers. Im Endspiel besiegte dann die JFG Obere Vils den FC Amberg mit 2:0 durch die Treffer von Max Schönberger (15.) und Michael Weiß (53.). Negativer Höhepunkt eines ansonsten hervorragenden Turnierverlaufs war die Verletzung von Felix Hummel, dem Torhüter des FC Amberg. Dieser verletzte sich in der zweiten Halbzeit ohne Einwirkung eines Gegenspielers so schwer, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei der Siegerehrung erhielten alle Mannschaften aus den Händen von Kreisjugendleiter Wolfgang Schötz, Pokalspielleiter Christian Wolfram und Jugendspielleiter Klaus Meier neben einer Urkunde einen Satz T-Shirts sowie Informationsbroschüren über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten im Baugewerbe. Der Sieger erhielt darüber hinaus einen Satz Aufwärmtrikots sowie den Siegerpokal und vertritt den Kreis Amberg/Weiden im weiteren Verlauf des Pokalwettbewerbes auf Bezirksebene.