Sport Vilseck

01.05.2017

1

Cham/Sorghof. Der SV Sorghof hat am Samstag beim ASV Cham eine erwartete und deutliche 0:4-Niederlage einstecken müssen und muss dazu noch weitere personelle Rückschläge verkraften. Das Spiel lief von Beginn an ganz und gar nicht für die Rot-Weißen, und schon in der 14. Minute war es Daniel Engl, der den Torreigen für die Gastgeber eröffnete. Das Aufbäumen, das in den letzten Spielen immer wieder so beeindruckend zu sehen war, war dieses Mal nicht wirklich vorhanden und so fielen die Tore nun in schneller Abfolge. Zwei Minuten später war es ein Eigentor, das den SVS auf die Verliererstraße brachte und nach einer guten halben Stunde erzielte Cham durch einen Doppelschlag von Daniel Schmaderer und Johannes Bierlmeier die endgültige Entscheidung. Zu allem Überfluss mussten mit Johannes Regler und Carsten Steiner auch noch zwei Akteure verletzt ausgewechselt werden. In der zweiten Halbzeit hielt der SVS dann besser dagegen und verhinderte somit ein Debakel. Udo Hagerer hätte noch den Ehrentreffer für die Mannschaft von Thorsten Baierlein erzielen können, scheiterte aber. Die Mannschaft ist damit an ihrer absoluten Belastungsgrenze angekommen und für das Montagsspiel gegen Osterhofen extrem dünn besetzt.