Sport Vilseck

25.04.2017

25.04.2017

Sorghof. Die englischen Wochen für den SV Sorghof beginnen mit einem Derby: Am Mittwoch, 26. April, um 18.30 Uhr ist der SC Ettmannsdorf zu Gast. Damit wird ein Spiel nachgeholt, das Ende November dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen war.

Ettmannsdorf fast gesichert

Sorghof stark dezimiert

Die Gäste haben sich nach der Winterpause durch einige starke Siege - wie gegen Bad Abbach oder Cham - aus der Abstiegszone gespielt und brauchen nur noch wenige Punkte, um den Klassenerhalt endgültig zu sichern. Die Mannschaft von Timo Studtrucker will natürlich beim Tabellenletzten in Sorghof die Chance ergreifen und einen wichtigen Schritt in Richtung Ligaverbleib gehen. Prunkstück der Ettmansdorfer ist die Innenverteidigung mit Florian Tausendpfund und Erkan Kara, die vor allem im Jahr 2017 für mehrere Zu-Null-Spiele gesorgt hat. Ebenfalls zu beachten ist die Offensive um Max Nimsch und Marco Seifert, der nach dieser Spielzeit nach Gebenbach zurückkehren wird, in dieser Saison allerdings noch alles für seinen derzeitigen Verein geben will.Für den SVS ist es schade, die englischen Wochen gegen Ruhmannsfelden am vergangenen Sonntag nicht mit einem Sieg begonnen zu haben. Schwerer als der verschenkte Zwei-Tore-Vorsprung wiegt allerdings die unberechtigte Rote Karte gegen Spielmacher Andreas Meyer, der den Indianern an allen Ecken und Enden fehlen wird.Außerdem fehlen Michael Erras, Stephan Siegert und Davide Damiano aus beruflichen Gründen. Aufgrund dieses personellen Notstands scheint ein Erfolg gegen ein momentan so gut aufgelegtes Team wie Ettmannsdorf in weiter Ferne. Aber die Sorghofer haben in dieser Saison schon gezeigt, dass sie scheinbar übermächtige Gegner ärgern können.

Nachholspiele

Sorghof - Ettmannsdorf Heute 18.30 UhrBad Abbach - Donaustauf Heute 18.30 Uhr1. DJK Gebenbach 30 58:24 652. 1. FC Bad Kötzting 29 53:28 523. SV Donaustauf 29 51:33 524. SV Fortuna Regensburg 29 62:47 515. ASV Burglengenfeld 29 53:23 496. ASV Cham 30 52:40 487. TSV Bad Abbach 29 46:43 448. TSV Waldkirchen 30 42:39 439. SC Ettmannsdorf 29 35:38 3910. SV Etzenricht 30 50:52 3911. SV Neukirchen b.Hl. Blut 30 50:57 3712. FC Sturm Hauzenberg 29 41:45 3613. TSV Kareth-Lappersdorf 30 40:56 3614. SV Hutthurm 29 46:58 3515. SpVgg Osterhofen 29 29:45 3416. TSV Seebach 30 41:51 3317. SpVgg Ruhmannsfelden 30 30:58 2018. SV Sorghof 27 21:63 19