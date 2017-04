Landesliga-Partie in Sorghof eine Stunde vor Anpfiff abgesagt

Sport Vilseck

17.04.2017

105

0 17.04.2017105

Sorghof. Das Tief "Otto" bescherte am Ostermontag gut zehn Zentimeter pappigen Neuschnee, der binnen zwei Stunden fiel und kein Spiel zuließ. Die Landesligabegegnung SV Sorghof gegen SV Hutthurm musste vom eingeteilten Schiedsrichter Peter Frank (SC Uttenreuth) aufgrund des plötzlichen Wintereinbruches und der damit verbundenen Unbespielbarkeit der Plätze gut eine Stunde vor dem geplanten Anstoß abgesagt werden. Sehr zum Leidwesen beider Teams. Die Niederbayern waren bereits angereist und mussten unverrichteter Dinge wieder heimfahren. Zusammen mit dem Auswärtsspiel vom Ostersamstag in Gebenbach war Hutthurm am Osterwochenende gut 900 Kilometer unterwegs. Der SV Sorghof hat als einziges Team der Liga drei Nachholspiele zu bestreiten. Da kommen fast nur noch "englische Wochen" auf das Baierlein-Team zu. Als Nachholtermin für das Hutthurm-Spiel wird der 10. Mai (Mittwoch) ins Auge gefasst. Bild: er