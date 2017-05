Sport Vilseck

12.05.2017

17

0 12.05.201717

Sorghof. In seinem vorerst letzten Auswärtsspiel in der Landesliga muss der SV Sorghof am Samstag, 13. Mai (Anstoß 16 Uhr), zum Derby beim SV Etzenricht antreten. Für den SVS geht es dabei darum, sich anständig aus der Liga zu verabschieden und den Rhythmus für die nächste Spielzeit aufrecht zu erhalten. Die Gastgeber können dagegen mit einem Sieg den direkten Klassenerhalt buchen, was die Mannschaft von Michael Rösch natürlich fest eingeplant hat. Das 1:6 aus dem Hinspiel ist den Indianern noch in schmerzlicher Erinnerung, denn sie gaben eine frühe Führung sehr schnell wieder aus der Hand und waren dann letztlich chancenlos gegen die agilen und offensivstarken Etzenrichter. Top-Torjäger Martin Pasieka schenkte dem SVS damals zwei seiner 20 Saisontreffer ein und sollte jetzt tunlichst unter Kontrolle gehalten werden. Eine ganz bittere Nachricht ereilte das Team von Thorsten Baierlein unter der Woche: Thomas Urbanek erlitt im Spiel gegen Bad Abbach einen Riss des vorderen Kreuzbandes und fällt damit für das komplette Kalenderjahr aus. Damit fehlt ein Spieler, der sich zu den absoluten Stützen im SV-Team entwickelt hat, für einen Großteil der kommenden Saison. Trotz dieses herben Rückschlags wollen die Rot-Weißen auch in Etzenricht kämpfen. Dies taten sie in den letzten Spielen fast immer. Die Mannschaft zeigt in einer aussichtslosen Situation großen Charakter und hätte ein Erfolgserlebnis verdient.