09.04.2017

Der SV Sorghof leistet heftige Gegenwehr, aber am Ende hat der Mitaufsteiger SV Neukirchen b. Hl. Blut mit 0:2 die Nase vorne. Die Hausherren hadern mit dem fehlenden Quäntchen Glück: Zwei Mal springt der Ball vom Innenpfosten des Gästetors ins Feld zurück.

Sorghof. Zunächst einmal waren die Rosenkränzler klar Chef im Ring und drückten auf die frühe Führung. Nachdem ein erster Warnschuss von Filip Prochazka knapp über die Latte strich (4.), vergab Adam Vlcek den ersten Hochkaräter der Gäste (16.). In der 20. Minute war es soweit, als SV-Keeper Davide Damiano einen strammen Schuss aus der Kurzdistanz abwehren konnte, doch Taylor Benjamin schaltete und beförderte das Leder per Kopf in die Maschen.Danach schaltete die Bayerwaldelf einen Gang zurück, so dass auch die Baierlein-Truppe immer besser ins Spiel kam. Wiederum fehlte bei den Gastgebern der Zug zum Tor. Sie konnten die Gästeführung nicht ernsthaft in Gefahr bringen. Auf der Gegenseite traf Adam Vlcek kurz vor dem Pausenpfiff nur die Querlatte (44.).Gleich nach dem Seitenwechsel begann die stärkste Phase der Hausherren. Zunächst traf Thomas Götzl mit einem Freistoß nur den Innenpfosten (47.). Nach einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum der Gäste blieb der von der Heimelf geforderte Elfmeterpfiff aus (50.). Sorghof setzte nach und wollte den Ausgleich. Doch wiederum rettete der Innenpfosten bei einem Kopfball von Benedikt Ertl für den bereits geschlagenen Josef Jurasi im Gästetor (56.).Ein Entlastungsangriff der Gäste führte zum vorentscheidenden 0:2 durch Adam Vokac (60.), der sich am rechten Flügel elegant durchtankte und überlegt vollendete. Sorghofs letztes Aufbäumen blieb unbelohnt. Die Neukirchener konnten sich in der Schlussphase weitgehend auf Ergebnisverwaltung konzentrieren. Noch zweimal konnte sich dabei SV-Schlussmann Davide Damiano bei einem Distanzschuss von Adam Vlcek (86.) und einem Kopfball von Christian Weß auszeichnen (88.) und verhinderte damit eine höhere Niederlage.