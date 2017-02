Sport Vilseck

03.02.2017

Der Skiclub Unterweißenbach konnte nach längerer Pause wieder seine Vereinsmeisterschaften auf dem Hausberg in Unterweißenbach austragen. Die neuen Vereinsmeister heißen Karin Meyer und Bernd Hiltel.

Ergebnisliste Vereinsmeisterschaft



Schüler U 6: Veit Liermann (60,15 Sekunden), Lukas Graf (96,28), Fanny Hitel (99,03 ), Tim Paulus (104,56).



Schüler U 8: Nele Liermann (69,47), Annalena Graf (89,19), Sophia Gradl (96,63), Hanna Bäumler (100,77).



Schüler U 10: Ben Paulus (76,33), Marica Kramme (77,19), Louis Ungerböck (89,38).



Schüler U 12: Vinzenz Meyer (63,63), Tim Kramme (67,04), Alexander Aures (69,12).



Schüler U 14: Louis Schönl (66,74), Emma Rott (71,87), Theresia Kederer (72,72), Corinna Richter (79,63), Marleen Hiltel (83,65).



Jugend U 16: Luis Siegert (56,97), Jonas Weinkauf (60,16), Markus Willax (63,99).



Jugend U 18: Felix Willax (80,31).



M/F 20: Matthias Siegler (55,34), Laura Birner (72,28).



M/F 30: Markus Schaller (61,18), Karl Graf (64,91), Silvia Kramme (68,48), Claudia Graf (75,12).



M/F 40: Bernd Hiltel (50,68), Harald Kergl (61,93), Karin Meyer (63.34), Ralf Kramme (65,30), Peter Gradl (66,09), Markus Hiltel (119,52).



M 50: Hans-Jürgen Meyer (56,72), Karl-Heinz Rott (57,50), Franz Siegert (118,02).

Mit auf dem Stockerl fanden sich zudem bei den Frauen Silvia Kramme und Laura Birner sowie bei den Männern Matthias Siegler und Hans-Jürgen Meyer. Vier Wochen gab es im Januar Schnee. So lange lief auch der Skilift und an jedem Wochenende bot der Verein mit Organisator Christian Weiß Skikurse an. Die ausgebildeten Vereinsskilehrer unterrichteten 60 Kinder und Jugendliche und brachten ihnen die Grundlagen des Skisports bei.Auch die Loipe von Unter- über Oberweißenbach nach Altmannsberg war gespurt und wurde rege genutzt. Zuletzt, als noch ordentliche Bedingungen herrschten, nahmen 43 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der Slalommeisterschaft teil. Kurssetzer war Markus Hiltel, dem jedoch im zweiten Lauf der eigene Kurs zum Verhängnis wurde. Er verlor viel Zeit. Bei der Siegerehrung an der Skihütte dankte Vorsitzender Markus Schaller allen Teilnehmern, aber auch Freunden, Gönnern und Sponsoren, die es ermöglichten, das neben Urkunden auch Preise überreicht werden konnten sowie allen Helfern an der Piste und der Organisation.Eine Tagesskifahrt zur Skiwelt Wilder Kaiser findet zusammen mit der Feuerwehr Ebersbach am Samstag, 11. Februar, statt.Anmeldung bei Stefan Weiß (Skiclub 0171/5 40 01 20) oder Wolfgang Rösch (Feuerwehr 09662/17 45).