Sport Vilseck

31.03.2017

3

0 31.03.2017

Sorghof. In den verbleibenden elf Partien der Saison genießt der SV Sorghof noch achtmal Heimrecht und hat sich deshalb noch nicht aufgegeben. Am Sonntag, 2. April, um 15 Uhr geht es zu Hause gegen den TSV Waldkirchen vor allem für die Gastgeber um wichtige Punkte. Mit einem Dreier könnte die Baierlein-Elf möglicherweise die rote Laterne abgeben und den Abstand zu Relegationsplatz 16 verkürzen.

Wir wollen den Gegner intensiv bearbeiten und alles versuchen, um etwas Zählbares zu holen. Thorsten Baierlein Trainer SV Sorghof

Der TSV Waldkirchen liegt mit 35 Punkten auf dem gesicherten Mittelfeldplatz neun der Tabelle. Die Niederbayern kamen glänzend aus der Winterpause und holten sieben Zähler aus den drei Heimpartien. Zuletzt gab es ein 2:1 gegen Neukirchen/Hl. Blut. Die Truppe von Stefan Binder profitiert vor allem von der Treffsicherheit ihres Torjägers Martin Krieg (14 Tore) und ihrer Heimstärke. Das Gästeteam setzt sich aus einer guten Mischung von erfahrenen Spielern und jungen Talenten - wie Mario Strahberger und Jonas Moser - zusammen.Die SV-Truppe von Thorsten Baierlein kann ohne Druck in die verbleibenden Spiele gehen. Zuletzt zeigte das Team bei der 0:3-Niederlage in Burglengenfeld eine durchwachsene Leistung gegen das Spitzenteam aus dem Naabtal, auf die sich dennoch aufbauen lässt. Trainer Baierlein war mit dem Auftreten seines Teams nicht unzufrieden: "Allerdings hat der absolute Glaube und die Überzeugung gefehlt. Zudem habe ich die notwendige Aggressivität in den Zweikämpfen vermisst."Ein Blick in die Statistik offenbart die Auswärtsschwäche des TSV, der erst zwei Siege auf fremdem Terrain feiern konnte. Dem steht die Heimschwäche des SV Sorghof gegenüber, der bisher nur sieben Punkte daheim einfahren konnte. Ungeachtet dessen sagt Baierlein: "Die Tabellensituation interessiert uns überhaupt nicht. Wir wollen den Gegner intensiv bearbeiten und alles versuchen, um etwas Zählbares zu holen."Nachdem die bisherigen Heimpartien nach der Winterpause allesamt abgesagt werden mussten, lechzen die Sorghofer geradezu danach, wieder vor heimischer Kulisse antreten zu können. Dies gilt besonders für Udo Hagerer, der vergangenen Sonntag 35 Minuten im Einsatz war und auf die Startelf brennt. Es steht der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung. Auch die angeschlagenen Akteure Philipp Leinhäupl und Carsten Steiner konnten unter der Woche trainieren und sind einsatzbereit.