03.03.2017

Der SV Sorghof startet personell geschwächt in die Restsaison der Landesliga Mitte. Am Sonntag empfangen die "Indianer" den SV Hutthurm. Im Hinspiel gegen die Niederbayern hat der Tabellenletzte seinen letzten Sieg eingefahren.

Hinspiel gewonnen

Sorghof. Mit einem Heimspiel startet der SV Sorghof in die verbleibenden 13 Saisonspiele der Landesliga Mitte, in denen der SV acht Mal Heimrecht genießt. Am Sonntag um 14 Uhr empfängt er den SV Hut-thurm. Als Tabellenletzter hilft der Baierlein-Elf nur ein Dreier, will man noch einmal Hoffnung schöpfen und vielleicht doch noch einen Relegationsplatz erreichen.Doch an ein Fußballwunder will in Sorghof niemand so recht glauben. Zu groß ist nach wie vor der personelle Notstand. Das hat sich auch über die Winterpause kaum verbessert. Neben den Langzeitverletzten Michael Regler, Patrick Walzel, Harry Gittel und Sebastian Maul fällt auch noch Kapitän Udo Hagerer für einige Wochen aus. Er befindet sich nach einem operativen Eingriff noch im Aufbautraining. Außerdem ist mit dem Abgang von Thomas Scheidler zur Winterpause ein Angreifer weniger an Bord. Torhüter Davide Damiano ist noch rot-gesperrt. SV-Coach Thorsten Baierlein muss zusehen, dass er überhaupt eine intakte Truppe aufs Feld schicken kann.Die Vorzeichen sehen also nicht rosig aus, wenngleich Sorghof das Hinspiel mit 1:0 gewinnen konnte. Es war der letzte Sieg des Neulings in der starken Liga. Danach folgte eine Serie von 15 sieglosen Spielen für den furios gestarteten Aufsteiger und der Absturz auf Platz 18.Der SV Hutthurm legte - gemessen an den Ergebnissen - eine sehr gute Vorbereitung hin und siegte in fünf von sechs Testspielen. Zuletzt mit jeweils 3:1 bei den Ligakonkurrenten Burglengenfeld und Osterhofen. Überragender Akteur bei den Gästen ist Torjäger Benjamin Neunteufel. Die Niederbayern werden sicherlich alles daran setzen, sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren. Sie stehen derzeit auf Rang 15 und wollen einen wichtigen Schritt in Richtung Nichtabstiegsplätze machen.Im Gegensatz dazu konnte Sorghof nur eines seiner vier Testspiele siegreich gestalten, nämlich den letzten Testlauf mit einem 2:0 beim SV Raigering. Coach Baierlein war hier mit dem taktischen Verhalten seiner Elf und der Effektivität vor dem Tor sehr zufrieden. "Zudem war es natürlich für die Psyche sehr wichtig, endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen", sagte der Trainer.Unter den gegebenen Umständen wäre alles andere als ein Sieg der Gäste eine faustdicke Überraschung. Die Hoffnungen der "Indianer" beruhen darauf, dass Sorghof nach der zuletzt soliden Leistung in Raigering wieder ein Stück Selbstvertrauen zurückgewinnen konnte. "Uns ist bewusst, dass alles passen muss, um gegen Hutthurm zu bestehen", so die Einschätzung von Baierlein.