10.05.2017

Sorghof. Dem SV Sorghof bleibt das Glück nicht treu, gegen den abstiegsgefährdeten SV Hutthurm gelang dem Team von Thorsten Baierlein am Mittwoch Abend im Nachholspiel der Landesliga Mitte nicht der erhoffte Punktgewinn und man musste sich den Niederbayern mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Nach einem wieder einmal ausgeglichenen Beginn waren es wie so oft in dieser Saison die Gäste, die nach einer guten Viertelstunde zum Erfolg kamen: Ein Abspielfehler aus der SVS-Hintermannschaft heraus wurde von Hutthurm mit einem schnellen Pass auf den davoneilenden Rechtsaußen Tobias Philipp bestraft, der überlegt zum 0:1 einschob. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gäste durch Sebastian Loibl und Benjamin Neunteufel zweimal am Aluminium scheiterten.Doch auch Sorghof hatte zwei Top-Gelegenheiten. Max Ritter und Udo Hagerer vergaben ebenfalls hervorragende Chancen, scheiterten aber am gut reagierenden Patrick Negele im Hutthurmer Gehäuse.In der zweiten Hälfte kontrollierte der SVH dann das Spiel, Sorghof kam nur zu Beginn zu einer Halbchance durch Benedikt Ertl, die Gäste erzielten schnell durch einen Abstauber von Manuel Kesten das vorentscheidende 0:2. Danach verflachte das Spiel, Hutthurm hätte bei konsequenterer Spielweise noch erhöhen können. Insgesamt wäre wieder mehr drin gewesen für den SVS, doch erneut war der Gegner in den entscheidenden Situationen einfach einen Tick stärker. Der Abgang in der Landesliga wird für Sorghof mit zwei Derbys gegen Etzenricht und Gebenbach nochmals sehr interessant.SV Sorghof - SV Hutthurm 0:2 (0:1)SV Sorghof: Damiano, Erras, Weihermüller (63. Steiner), Herrmann, Leinhäupl, Siegert (73. Kraus), Hagerer, Ritter, Ertl (78. Kuscuoglu), Meyer, Götzl - Tore: 0:1 Tobias Philipp (16.), 0:2 Manuel Kesten (50.) - SR: Daniel Hofmann (Gefrees) - Zuschauer: 80