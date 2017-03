Sport Vilseck

12.03.2017

49

0 12.03.201749

Landesliga Mitte TSV Seebach - SV Sorghof 1:3 (0:1)



SV Sorghof: Götz, Erras, Weihermüller, Leinhäupl, Siegert (68. Regler), Ertl (78. Hagerer), Urbanek, Meyer, Götzl, Feldmann (84. Herrmann), Steiner. Tore: 0:1 (34.) Philipp Feldmann, 0:2 (64.) Benedikt Ertl, 1:2 (71.) Markus Drexler, 1:3 (90.+1) Andreas Meyer - Rot: (67.) Sandro Nickl (Seebach), grobes Foul - Gelb-Rot: (86.) Carsten Steiner (Sorghof) - SR: Tobias Späth (FC Furth) - Zuschauer: 120.

Seebach. Ein bitterer Sonntag für den TSV Seebach, ein perfekter für den SV Sorghof: Drei Chancen, drei Tore - mit 3:1 siegte die Elf von Thorsten Baierlein in einem schwachen Landesligaspiel. Seebach, die bessere Mannschaft, stand am Ende gefrustet auf dem Deggendorfer Kunstgrün da.

Die Anfangsphase gehörte eindeutig dem gastgebenden TSV. Die erste gute Möglichkeit bot sich in der 10. Spielminute. Der gute Gästeschlussmann Michael Götz konnte im Nachfassen die Kugel unter Kontrolle bringen. Nur vier Minuten später klatschte ein Schuss von Waldemar Wagner an den Außenposten. Von den Gästen aus der Oberpfalz war bis dahin nichts zu sehen. In der 34. Spielminute dann die eiskalte Dusche: Ein schneller Konter über zwei Stationen führt zur schmeichelhaften und glücklichen Führung für den SVN. Phillip Feldmann tauchte frei vor Torwart Christian Wloch auf und traf zum 0:1 Damit war der Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt. Die Heimelf war geschockt. Einziger Aufreger im ersten Durchgang war noch ein Zusammenprall auf Höhe der Mittelline von Seebachs Sandro Nickl und Neusorgs Benedikt Ertl. Beide konnten nach längerer Behandlungspause jedoch weiterspielen.Der zweite Durchgang war von vielen Fehlpässen und unnötigen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt. Nach einer Stunde Chance Nummer zwei für Sorghof: Benedikt Ertl überwand per Lupfer Keeper Wloch zum 0:2. Bei diesem Treffer sah die komplette Seebach Defensive ziemlich alt aus. In der 67. Minute leistete sich Sandro Nickl völlig unnötig im Mittelkreis ein grobes Foul an Stefan Siegert und wurde dafür vom Unparteiischen Tobias Späth mit der roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt. Der gefoulte Siegert musste verletzt ausgewechselt werden.Dann gelang der Anschlusstreffer durch Markus Drexler, und nun stemmten sich die Gastgeber gegen die drohende Niederlage. In der 85. holte sich Carsten Steiner nach absichtlichem Handspiel die gelb-rote Karte ab. Benjamin Baumgartner tauchte völlig frei vor Sorghofs Keeper auf. Wiederum war Schlussmann Götz zur Stelle und avancierte zum besten Gästespieler.. In der 91. Minute fing sich Seebach einen Konter zur Entscheidung ein: Die komplette Abwehrreihe war zu weit aufgerückt, der heraus eilende Wloch wurde zum zweiten Mal per Lupfer überwunden, und kurz vor der Linie brauchte Andreas Meyer das Leder nur noch einzuschieben.