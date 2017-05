Sport Vilseck

07.05.2017

Der SV Sorghof befindet sich weiter auf Abschiedstour aus der Landesliga. Gegen den TSV Bad Abbach setzt es aber eine erneute Niederlage. Die 22. bereits. Doch diesmal zeigen die Indianer phasenweise, was sie immer ausgemacht hat: aggressive Zweikampfführung.

Fans aus Schlaf gerissen

Sorghof. Der SV Sorghof hat in seinem drittletzten Heimspiel in der Landesliga Mitte die nächste Niederlage kassiert und musste sich gegen den TSV Bad Abbach nach einer ordentlichen Vorstellung mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.Zu Beginn hielt das Team von Thorsten Baierlein mal wieder gut mit und Gästekeeper Fabian Fuchs musste sich gewaltig strecken, als Andreas Meyer nach sieben Minuten aus rund 25 Metern abzog. Dann war es kurz darauf aber Gästestürmer Paul Samangassou, der sich im Strafraum durchsetzte und mit einem Flachschuss vorbei an Davide Damiano zum 0:1 abschloss.In der Folge verflachte das Spiel nahezu vollkommen. Die Spielkontrolle behielten die Gäste, richtige Torchancen kamen aber auf beiden Seiten nicht zustande. Nach 37 Minuten riss es die Zuschauer fast aus ihrem Sonntagsnachmittagsschlaf, als Urban Wazlawik den Ball von außerhalb des Strafraums ans Lattenkreuz nagelte. Fast aus dem Nichts hätte der Routinier einen Treffer der Marke "Tor des Monats" erzielt.Nach der Pause sah man für rund 20 Minuten wieder, was den SVS trotz einer aussichtslosen Tabellensituation ausmacht: Mit aggressiver Zweikampfführung konnte den Gästen ein ums andere Mal der Schneid abgekauft werden, die Indianer gestalteten das Spiel in dieser Phase neutral. Danach setzte sich allerdings die Klasse des langjährigen Landesligisten durch, es entstanden brenzlige Situationen im SV-Strafraum.Eine davon nutzte Patrick Liebl per Kopf zum verdienten 0:2-Endstand. Was bleibt, ist die Tatsache, dass sich die Rot-Weißen nach dem 0:5-Debakel gegen Osterhofen wieder gefangen und mit einer disziplinierten Leistung wenig zugelassen haben. Am Mittwoch im Heimspiel gegen Hutthurm ist wohl die größte Chance in den verbleibenden Spielen, nochmals einen Erfolg in der Landesliga zu landen.