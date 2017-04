Sport Vilseck

28.04.2017

Sorghof. Der SV Sorghof ist nun mitten angekommen in den englischen Wochen zum Endspurt in der Landesliga Mitte und hat dementsprechend auch an diesem Wochenende einen Doppelspieltag zu bestreiten. Nach der 0:4-Niederlage gegen Ettmannsdorf am Mittwochabend warten dabei zwei weitere schwere Aufgaben auf die Indianer. Am Samstag, 29. April (15 Uhr), geht die Reise zum ASV Cham, ein Team, das nur noch Außenseiterchancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz hat. Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen beträgt der Rückstand auf Platz zwei nun vier Punkte, und das bei einem Spiel mehr als die gesamte Konkurrenz.

Bekanntester Spieler ist der Rosenberger Michael Plänitz, der Regionalligaerfahrung mit der SpVgg Weiden und dem FC Amberg vorzuweisen hat. Der SVS ist krasser Außenseiter, zumal die Indianer personell weiterhin geschwächt sind. Stephan Siegert kehrt zwar ins Team zurück, dafür fehlt diesmal Benedikt Ertl beruflich. Auch Andreas Weihermüllers Einsatz ist sehr unwahrscheinlich und somit müssen Reservespieler aushelfen.Etwas entspannter sollte die Lage dann am Montag, 1. Mai (15 Uhr), im Heimspiel gegen die SpVgg Osterhofen sein, da es zumindest keine berufsbedingten Ausfälle geben sollte. Für die Gäste stellt das Spiel in Sorghof eine riesige Chance dar, sich im Kampf um den direkten Klassenerhalt gut zu positionieren. Entsprechend motiviert dürfte das Auftreten der Mannschaft von Josef Holler und Martin Oslislo sein. Osterhofen hat für eine Mannschaft aus den hinteren Tabellenregionen wenig Tore kassiert, besitzt mit Stefan Lohberger auch einen gefährlichen Torjäger.Dennoch sollte für den SVS gegen die Niederbayern etwas drin sein, falls eine ähnlich couragierte Leistung wie gegen Ettmannsdorf gelingt und vielleicht auch in der einen oder anderen Situation das Quäntchen Glück auf Sorghofer Seite ist.