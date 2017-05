Sport Vilseck

Das Derby beginnt mit einem Paukenschlag, denn bereits in der 2. Minute unterschätzt die Gebenbacher Abwehr einen langen Ball auf Udo Hagerer. Dieser köpft über Meister-Torwart Michael Nitzbon hinweg zur überraschenden Sorghofer Führung.

Sorghof. Einen absolut würdigen Ausstand aus der Landesliga Mitte gab der SV Sorghof im Derby gegen die DJK Gebenbach, denn beim 1:4 (1:1) merkte man lange Zeit nicht, dass hier der Tabellenletzte gegen den Meister und Bayernliga-Aufsteiger auf dem Feld stand. Nach dem 1:0 durch Hagerer dann in der 5. Minute ein taktischer Wechsel von Erfolgstrainer Faruk Maloku, Petar Trifonov wurde herausgenommen und mit Pavel Novotny betrat ein stabiler Innenverteidiger das Feld.Natürlich hatten die Gäste in der Folge mehr Ballbesitz, aber Sorghof hielt voll dagegen und konnte seinerseits Akzente nach vorne setzen. Eine nicht mehr berührte Flanke von Carsten Steiner konnte Nitzbon gerade so um den Pfosten lenken.Gebenbach war vor allem durch einen Fernschuss von Oliver Gorgiev ans Lattenkreuz gefährlich (24.). Währenddessen begeisterte Trifonov das Publikum an der Eckfahne mit Stabilisationsübungen. Ganz stark heraus gespielt war dann der insgesamt verdiente Ausgleich für die DJK: Einen langen Ball legte Christoph Bäumler per Kopf für Timo Kohler ab, dessen Schuss krachte unhaltbar für Torwart Davide Damiano in den Winkel (42.).Nach der Pause merkte man aber relativ schnell, dass die Gäste den längeren Atem hatten und beim 1:2 durch Remi Szewczyk, der eine Flanke von Kohler verwandelte, war das Spiel praktisch gelaufen.Immer noch wehrten sich die Indianer nach Kräften und kamen vereinzelt zu Abschlüssen, die aber nun allesamt harmlos blieben. Gegen Ende erhöhte Gebenbach noch zweimal, zunächst traf Bäumler mit einem schönen Schlenzer (78.) und Timo Kohler zog erfolgreich Richtung kurzes Eck ab (82.).So endete ein unterhaltsames Spiel mit dem verdienten Sieger, der SVS verkaufte sich aber trotzdem sehr gut. Absolut bewundernswert ist wie sich die Mannschaft des scheidenden Trainers Thorsten Baierlein vor allem in der Endphase der Saison präsentiert hat, als der Abstieg schon sicher und das Personal extrem knapp war.Diese Moral macht Mut für die anstehende Spielzeit in der Bezirksliga, wo der SV Sorghof vor einem personellen Umbruch und einer sicherlich nicht leichten Aufgabe steht.