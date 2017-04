Sport Vilseck

14.04.2017

Sorghof. Um sechs Punkte geht es für den SV Sorghof in den beiden Oster-Partien in der Landesliga Mitte. Am Samstag, 15. April, beim Rangsechsten Fortuna Regensburg und am Montag, 17. April, zu Hause gegen den Tabellenfünfzehnten SV Hutthurm. Anstoß ist jeweils um 15 Uhr. Zumindest gegen die abstiegsbedrohten Niederbayern aus Hutthurm rechnet sich der SV Sorghof eine Außenseiterchance aus.

Das würden wir natürlich gerne wiederholen. SV-Coach Thorsten Baierlein über den 1:0-Sieg im Hinspiel gegen Hutthurm.

Im Gastspiel bei der spielstarken Fortuna wird Sorghof wohl eher auf Schadensbegrenzung bedacht sein. Schon im Hinspiel gab es eine deutliche 1:4-Niederlage. Die Fortuna-Truppe von Helmut Zeiml ist glänzend aus der Winterpause gestartet. Vier Siege, ein Remis und nur ein Gegentreffer lautet die stolze Bilanz aus fünf Spielen. Allerdings beträgt der Abstand zum Relegationsplatz zwei, den derzeit Donaustauf inne hat, noch sieben Punkte. Aber bei einem Spiel Rückstand. Diese Konstellation dürfte die Hausherren zusätzlich beflügeln, denn mit einem Sechserpack zu Ostern könnten sie den Abstand verkürzen. SV-Coach Thorsten Baierlein schätzt die Chancen seiner Elf gering ein: "Fortuna hat, was die Einzelspieler betrifft, den besten Kader der Liga und stellt für uns eine schier unlösbare Aufgabe dar."Der SV hat seine Haut am Vorsonntag gegen den SV Neukirchen b. Hl. Blut bei der unglücklichen 0:2-Niederlage teuer verkauft. Trainer Baierlein war mit der Leistung seiner Elf in der ersten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden. "Da blieben wir unter unseren Möglichkeiten. Die zweite Halbzeit hingegen war in Ordnung. Hier hätten wir uns ein Unentschieden verdient gehabt."Der SV Hutthurm steckt nach der bitteren 2:4-Heimniederlage am Vorsonntag gegen Etzenricht noch mitten im Abstiegskampf. Herausragender Akteur ist Mittelstürmer Benjamin Neunteufel mit 17 Saisontreffern. Gerne denkt Sorghof an das Hinspiel zurück, das damals mit 1:0 gewonnen wurde. "Das würden wir natürlich gerne wiederholen", orakelt Baierlein, wohl wissend um die Schwere der Aufgabe.Seine Truppe muss an dem anstrengenden Osterwochenende versuchen, an die Leistung der zweiten Halbzeit vom Vorsonntag anzuknüpfen. Dieses Unterfangen erscheint besonders schwer, weil einige Spieler angeschlagen oder erkrankt sind. Hinter dem Einsatz von Philipp Feldmann, Thomas Urbanek, Andreas Weihermüller und Carsten Steiner stehen dicke Fragezeichen. Baierlein hofft, dass seine Jungs auf die Zähne beißen und er eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken kann.