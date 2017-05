Vermischtes Vilseck

22.05.2017

Schlicht. 17 Kinder aus der Pfarrei Schlicht und der Expositur Sorghof feierten bei bestem Frühlingswetter Erstkommunion. Unter Glockengeläut und feierlicher Orgelmusik zogen sie mit Stadtpfarrer Johannes Kiefmann in die festlich geschmückte Pfarrkirche St. Georg ein.

Im Altarraum war auf einem großen Bild der Anlass zu sehen: Rund um eine Erdkugel waren die Kinder Hand in Hand abgebildet, gleichsam als Gemeinschaft, die ihre Mitte in Jesus, dem Herrn der Welt, hat. Seit Herbst waren die Erstkommunikanten von Kirche, Schule und Eltern auf diesen Tag vorbereitet worden. In Anlehnung an die Lesung vom brennenden Dornbusch und an das Evangelium von den Emmaus-Jüngern erläuterte der Priester, dass Jesus immer geheimnisvoll bei den Seinen sei und sie mit seiner brennenden Liebe erfüllen wolle. Besonders deutlich werde diese Gemeinschaft mit Jesus im Gottesdienst bei der Kommunion. Die Kinder selbst brachten Brot und Wein zum Altar und waren, wie ihre Eltern auch, in den Gottesdienst eingebunden, der von einem Gemeinschaftschor aus Schlichter Singschola und Kirchenchor Sorghof unter Leitung von Sam Kraus musikalisch gestaltet wurde. Lehrerin Marlene Kraft überraschte mit einem Lied.Am späten Nachmittag trafen sich noch einmal alle zu einer Dankandacht in der Pfarrkirche. Die Kommunionkinder gaben ihr Diaspora-Opfer ab und erhielten von der Pfarrei ein Erinnerungsgeschenk. Der Kommunionausflug wird die Kinder nach Oberviechtach führen, wo auch Gold gewaschen werden soll.