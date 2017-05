Vermischtes Vilseck

11.05.2017

Am Kinderspielplatz an der Breslauer Straße neben dem Vilsecker Kindergarten wurde in den vergangenen Tagen die Standvorrichtung für die Seilbahn mit massiver Gewalt beschädigt. Es ist laut einer Mitteilung aus dem Rathaus davon auszugehen, dass hier Vandalen diesen enormen Schaden von rund 2000 Euro verursacht haben.

Die eiserne Querstange der Aufhängevorrichtung für die Seilbahn ist durch erhebliche Gewalteinwirkung zerbrochen worden. Die Stadt Vilseck setzt jetzt zur Ergreifung der Täter eine Belohnung von 200 Euro aus. Bürger, die Beobachtungen an diesem Spielplatz gemacht haben, können sich unter Telefon 09 662/990 an die Stadt Vilseck wenden.