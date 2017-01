Aktionstag in der Kita St. Barbara in Vilseck

Vermischtes Vilseck

30.01.2017

3

0 30.01.2017

Barfuß im Schnee zu stapfen, das dürfen Kinder nicht alle Tage. Beim Aktionstag in der Kita St. Barbara war Kneippen jedoch erlaubt und sogar erwünscht. Jedes Kind hatte an diesem Tag ein Elternteil bei sich, und natürlich war das Personal der BRK-Einrichtung maßgeblich beteiligt an der Vorbereitung und Begleitung der vielen Aktionen.

In allen Räumen des Kindergartens ging es den ganzen Vormittag hoch her. Dabei waren Schuhe tabu. Während sich die einen bei einer gegenseitigen Fußmassage (Bild) im Gedankenraum entspannten, versuchten sich die anderen beim Malen mit den Füßen. Ihre Fußabdrücke, die sie auf Stoffbeutel projiziert hatten, verwandelten die kleinen und großen Kinder bastelnd in fantasievolle Bären. In der Fühlstraße galt es, die verschiedenen Materialien unter die Lupe, sprich unter die Beine zu nehmen und zu erraten. Das machte riesigen Spaß und schließlich auch hungrig. In weiser Voraussicht hatten Kita-Leiterin Agnes Strobl und ihre Mitarbeiterinnen gesunde Snacks vorbereitet, die zum Schluss mit großem Appetit verzehrt wurden. Bild: rha