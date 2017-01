Vermischtes Vilseck

03.01.2017

7

0 03.01.2017

(rha) In der Silvesternacht war es ruhig in Vilseck. Doch am Neujahrstag hatte die Feuerwehr gegen 16 Uhr ihren ersten Einsatz. Da hieß es nämlich: "Brand Unrat!" Aufmerksame Spaziergänger hatten zwischen Kindergarten und Friedhof einen qualmenden Baum entdeckt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Man vermutet, dass Silvesterkracher in den Stamm gesteckt worden waren.

Im Inneren kernfaul

Weiträumig abgesperrt

Die Feuerwehr versuchte zunächst, mit dem Schnellangriffsschlauch die Brandentwicklung zu unterdrücken. Weil sich die Hitze jedoch bereits im Innern des kernfaulen Baumes ausgebreitet hatte, wurde der Brandherd mit einer Motorsäge freigelegt und danach abgelöscht.Da die Standfestigkeit des Stamms nicht mehr als sicher eingeschätzt werden konnte, sperrten städtische Mitarbeiter den Bereich weiträumig ab. Stadtgärtner Armin Heuberger, der für den Baumbestand in der Großgemeinde zuständig ist, wird sich um alles Weitere kümmern.