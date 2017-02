Vermischtes Vilseck

15.02.2017



15.02.2017

Schlicht. Auf Initiative von Natalie Tompkins, der Ergotherapeutin im Senioren- und Pflegeheim Phönix in Schlicht, die auch an der Berufsfachschule für Ergotherapie an den Döpfer-Schulen in Schwandorf unterrichtet, kam der Besuch der dortigen Klasse 08/16 im Heim in Schlicht zustande.

Die Leiterin der Einrichtung, Ingeburg Dolles, führte die Schüler durch das Haus und machte sie mit den Bereichen des Heims vertraut. Im dortigen Café warteten schon etliche männliche Heimbewohner auf die Schüler, die sich im ersten Jahr ihrer dreijährigen Ausbildung befinden. Bei ihrer praktischen Ausbildung hatten sie im Unterrichtsfach "Integrierende Elemente" ein Spiel mit dem Ziel des Gedächtnis- und Leistungstrainings selbst entwickelt, das es nun zu erproben galt. Mit den Bereichen Sport, Heimwerken, Natur und Auto-Technik wurden vielfältige Interessen der Herren angesprochen.Schüler und Heimbewohner kamen rasch ins Gespräch. Dabei ergaben sich auch manche lustige Situationen. So erfüllte das Treffen gleich einen mehrfachen Zweck: Zum einen zeigte sich die Brauchbarkeit des Spiels und wo Nachbesserungen notwendig sind. Vor allem aber konnten die Schüler Hemmschwellen abbauen und die Kontaktaufnahme mit älteren Menschen üben. Und zum dritten war es auch für die Heimbewohner ein unterhaltsamer und sinnerfüllter Nachmittag, wofür Heimleiterin Dolles den Schülern und Ergotherapeutin Tompkins dankte.