26.02.2017

Hoher Besuch im Hause Gebhardt: Zum 90. Geburtstag von Anna Gebhardt (geborene Blind) gratulierte auch Bürgermeister Hans-Martin Schertl. Er wünschte der rüstigen Jubilarin noch viele schöne Jahre in Gesundheit und Wohlergehen.

Anna Gebhardt ist eine gebürtige Vilseckerin. Sie wuchs mit zwei Geschwistern auf. Nach dem Schulbesuch machte sie in Amberg eine Schneiderlehre. Danach war sie einige Jahre bei einer Schneiderin in Vilseck beschäftigt, bevor sie sich selbstständig machte.1953 heirate sie ihren Mann Otto Gebhardt. Das Paar hat vier Kinder. Mittlerweile freut sich die Jubilarin über vier Enkel und drei Urenkel. Die Gebhardts bauten sich 1955, als sie den Ort Grünwald wegen der Erweiterung des Truppenübungsplatzes verlassen mussten, ein Haus in der Dr.-Reichenberger-Straße in Vilseck. Otto Gebhardt verstarb bereits 1982. Die Jubilarin ist Mitglied beim Frauenbund, im Siedlerbund und war im Strickkreis aktiv. Zu Hause löst sie gerne Kreuzworträtsel. Unter den Gratulanten war auch der frühere Stadtpfarrer Dietmar Schindler.